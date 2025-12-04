香港大埔「宏福苑」日前發生五級大火，截至昨（3）日為止，死亡人數更新至159人，沒想到，竟有YouTuber為衝流量，拍攝以火燒大樓為背景、本人燦笑比YA的影片和照片，甚至發表污辱死傷者的言論，港府追查身分為大陸籍陳姓男子「Kenny」，陳男已經被香港國安處拘捕到案。
YouTuber香港大火取景自拍 無良言論辱罵死傷者
據港媒報導，香港警務處國家安全處昨天逮捕一名26歲中國籍YouTuber「Kenny」（本名陳嘉偉），陳男11月27日在社群平台發布影片，片中陳男於宏福苑大火前，拿起手機自拍，不僅露齒燦笑還比出勝利手勢，並對鏡頭說出死傷者「罪孽深厚」、「罪有應得」，遇上火災是「報應」、「不需要同情火災的死傷者」等言論。
對災民二次傷害、煽動仇恨言論 陳男遭警方拘捕
港警表示，陳男的行為和發言完全違背社會倫理道德，對火災死傷者是極大的侮辱，且對災民造成二次傷害，相關影片和圖片已經引起群眾厭惡、憤怒，此涉煽動仇恨言論及惡意中傷死者、災民的行為，觸犯「作出具煽動意圖的作為」罪，因此將陳男逮捕。
警方調查，陳男並沒有精神病就醫的記錄，並強調在災難面前，任何惡意中傷，泯滅人性的煽動仇恨言論，是對大家團結一致投入救災工作的公然踐踏，政府對此採取零容忍的態度，必定依法嚴懲，絕不姑息。據了解，陳男將面對最高7年有期徒刑的審判。
資料來源：Kenny Chan IG、YouTube
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
