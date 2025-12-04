我是廣告 請繼續往下閱讀

高市府教育局於3日捐贈122台再生電腦主機，透過科丁聯盟所推動的非洲科丁教學及再生電腦捐贈計畫轉送至非洲地區學校。教育局表示，此次捐贈所提供的設備，皆由教育局整備後的汰換電腦再生而成，希望以公部門實際行動支持國際公益與教育平權。教育局表示，近年高市府持續推動機關資訊設備汰換管理，同時透過重置、檢測、維修與再生流程，確保資安防護也延長設備使用年限。再生設備投入公益，不僅有效提升資源運用效率，也讓公務資訊設備在退役後能夠持續發揮價值。提升偏鄉學子科技接觸機會，是全球教育發展的重要目標之一。教育局指出，科技設備不足往往造成學習落差，而跨國資源共享則能補強弱勢地區的數位能力，讓學生具備面向未來的基礎技能。此次跨國助學行動，象徵高市府在國際公益與永續教育上的積極參與。科丁聯盟協會長期致力於推廣孩童科技教育，尤其是在資源不足地區，該會透過再生電腦捐贈，將科技教育資源引入非洲等地，為當地學童提供程式教育及數位學習機會。教育局強調，未來將持續蒐整局內資訊設備汰換情形，並配合再生公益機制，期望建立長期且系統性的資源共享模式，讓教育資源走出校園、走向世界。