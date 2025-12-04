我是廣告 請繼續往下閱讀

緬甸本月將舉行被外界質疑為「軍方自導自演」的大選，卻在投票前夕爆出候選人遭地方武裝拘走的事件，讓原本就充滿質疑的選情更加混亂。隨著反軍方勢力在多地掌握主動權、部分地區甚至已形成「軍政府管不到」的灰色地帶，這場12月28日的投票更像是在內戰陰影下艱困推動的政治表演。根據《緬甸阿林報》報導，37歲的魏林泰（Wai Lin Htet）來自「掸族暨諸民族民主黨」（Shan and Nationalities Democratic Party，SNDP），他上週六下午在馬圭省帕古鎮與家人待在家中時，被三名乘著兩台機車抵達的武裝人員帶走。報導指稱三人隸屬反軍政府的「人民防衛部隊」（PDF），但未說明具體編制，PDF旗下地方組織也未就此行動公開發言。馬圭地區自2021年軍方推翻翁山蘇姬政府後，一直是抵抗勢力最活躍的區域之一。過去三年PDF與民族地方武裝聯手，已在上撣邦、克欽邦、克倫邦和欽邦等地發動大規模反攻，「1027行動」更讓軍政府於今年10月在北部邊境失守大片區域。由於這些地區多數無法由軍政府掌控，外界普遍認為本月的大選根本無法在全國落實。聯合國人權事務辦公室上週也發出罕見警告，發言人勞倫斯（Jeremy Laurence）形容緬甸目前的政治環境「充滿威脅與暴力」，武裝衝突持續擴散，民眾的政治參與遭到系統性壓抑。他強調，在這樣的情勢下舉行投票，難以被視為具任何民主正當性。軍政府則迅速援引今年7月制定的新選舉法，對涉嫌拘押魏林泰的三人發布通緝令。該法律規定，只要妨礙候選人活動即可被判處最高7年徒刑。根據緬甸獨立媒體統計，這部新法上路至今，已有近百人遭逮捕，包括電影導演與社會運動者，部分人士甚至被判處高達49年重刑，使其更像是一道用來壓制異議的「選舉戒嚴令」。至於SNDP本身，該黨主席賽艾保（Sai Ai Pao）因擔心候選人安危，拒絕對美聯社發表評論。這個曾經只在掸邦、克欽邦活動的小型政黨，今年異常地在全國推出超過580位候選人，是六大參選政黨中規模第五。外界普遍認為該黨既非明確的親軍方，也非反軍政府陣營，但其積極參選被部分民主派視為替軍政府「粉飾選舉」。根據國際危機組織與《The Diplomat》分析，軍政府打算藉由選舉塑造「恢復正常政治秩序」的形象，但在實際控制力減弱、戰事持續擴大之下，選舉更可能加劇政治分裂，也恐成為地方武裝與軍方新一輪攻防的導火線。在內戰延燒、政權合法性備受質疑的當下，魏林泰遭帶走的事件不僅象徵選舉安全的全面失控，也突顯緬甸政治版圖已被戰火重畫。軍政府強推的12月大選原本就缺乏國內外認可，如今更可能演變成另一場爭奪合法性的戰場。對許多緬甸人而言，真正的問題從來不是能否投票，而是誰才有能力、也有正當性引領國家走出動盪。這場選舉即使如期舉行，恐怕也難以為緬甸帶來任何實質的解方。