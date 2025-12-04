我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國曼谷近郊的沙穆叻叻府一處住宅區近日驚傳駭人事件，一隻巨蜥在空地上啃食一名新生嬰兒的遺體，嚇壞周遭居民。事件發生於11月28日，鄰居發現後立即報警與通知救援單位。目擊巨大蜥蜴的居民塔納空（Thanakorn Niamnuch）表示，當時他正準備倒垃圾，發現空地上有巨大爬行物正在撕咬一個小物體，起初以為是烏龜，走近一看才發現竟是嬰兒屍體。他與鄰居合力驅趕巨蜥，並報警處理。警方抵達現場後，發現嬰兒屍體靠近房屋地基的空隙，現場散發濃烈異味，嬰兒已遭巨蜥啃咬，內臟散落四周。附近找到一個撕裂的紅色保溫袋，袋內裝有一塊大石頭，疑似用以壓住嬰兒遺體。警方同時發現，巨蜥甚至試圖拖走屍體。當地警方表示，已調查住宅區內是否有近期孕婦，並查看監視器畫面。嬰兒屍體已送往法醫研究所進行解剖，以確認死因。之後，警方在曼谷拉瑪四路逮捕嬰兒的19歲母親View，並將其拘留。母親表示，自己並不知情已懷孕，並稱分娩是在洗澡時意外發生。根據警方表示，View將嬰兒與石頭裝入保溫袋後棄置於他人房屋底下，並配合調查。法醫解剖結果將於45天內出爐，屆時將決定是否對母親提出相關指控。此前五月，同省也曾發生嬰兒遭巨蜥啃食事件，再度引發社區警覺。巨蜥在東南亞地區常見，主要以魚類或小蛇為食，罕有攻擊人類案例。專家呼籲居民提高警覺，避免嬰幼兒獨自在空曠地區活動，並加強社區安全管理，以防類似事件再次發生。