我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院藍白強渡《財劃法》，要求行政院要多給地方2646億元，讓中央政府撥補1.4兆給地方，恐造成財政排擠，且舉債將違反《公債法》上限15%規定。對此行政院發言人李慧芝今（4）日表示，行政院不會依照這樣的《財劃法》編列預算，喊話立法院回頭是岸，儘速審議院版《財劃法》，且明年度中央政府總預算將影響包括TPASS、治水與生育補助等，交通部也補充，TPASS上路以來98.2萬人次常態使用，遍及北北基桃生活圈，滿意度高達85%，將與立院爭取預算，否則影響非常深遠。對於明年度中央政府總預算卡關，恐影響TPASS補助，交通部次長陳彥伯表示，TPASS上路以來 98.2萬人次常態使用，遍及北北基桃生活圈，而TPASS包括通勤月票，每月都會加值有68.8萬人，經常搭乘為29.4萬人。陳彥伯指出，TPASS推動讓將近百萬人次使用公共運輸，滿意度高達85%，有助於振興公共運輸市場並減輕民眾通勤、通學負擔，將與立院爭取預算，否則影響非常深遠。