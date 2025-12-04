我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲涉犯貪汙等案件，北院將於 12 月11日起展開辯論程序。柯日前依《法院組織法》第90條聲請在辯論與宣判時採「同步直播」方式錄音、錄影，但合議庭審酌相關法規後，僅同意「事後」公開播送，當庭駁回直播部分。柯文哲不服，已決定提出抗告，並將在近日向台北地院遞狀。據了解，柯與辯護律師檢視審理進度後認為，京華城案、政治獻金案交互詰問階段已全數結束，程序進入言詞辯論，已不存在實施辦法所列「外洩隱私致無法回復之損害」情形，因而主張法庭直播應可被允許。他將依《法院組織法》第90條第4項前段向台灣高等法院抗告，請求撤銷原裁定、改准辯論與宣判程序的同步公開播送。依審理規畫，本案下週起將展開為期兩週的證據提示與檢辯辯論，之後再另行安排宣判期日。外界關注，倘若高院准許柯的聲請，後續法庭活動是否能在第一時間以直播方式呈現，責任判斷將落在二審法院。北院合議庭在前一次審查中指出，法律依據為今年7月修正通過的《法院組織法》與10月施行的《法庭錄音錄影公開播送實施辦法》。合議庭裁定，現階段僅允許言詞辯論及裁判宣示程序的錄音、錄影在事後公開播送；理由為該案涉及重大公共利益，且無侵害國安、公共秩序或程序參與人生命、身體、隱私的虞，公開播送屬可行選項。裁定並指出，公開播送原則上需完整呈現，且因所有被告相關事實密切相連，不宜分割，故其他共同被告與程序參與人之辯論及宣示亦將一併公開。至於「同步直播」為何遭否決，合議庭解釋，依實施辦法規定，法庭錄音錄影應採「事後公開」，其立法目的在避免直播造成當事人生命、身體、自由、隱私或審判公平性之損害，因此柯的直播聲請不符許可條件，予以駁回。