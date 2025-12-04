我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳男於逮捕過程中不斷抵抗，造成員警一度摔倒在地，所幸一旁熱心外送員上前幫忙壓制。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區民族路昨（3日）下午14時許發生一起驚險事件，一名因偷竊遭到新北地檢署通緝的46歲吳姓男子，騎機車違規紅燈右轉，警方上前攔查發現其身分為通緝犯。怎料，吳男於被捕過程中不斷反抗，甚至激烈到掉出依托咪酯菸彈及安非他命。一名外送員見狀後上前幫忙，將吳男環抱在地並壓制，由員警上銬逮捕。事後，這名熱心的外送員也在社群網站上發文，引來大批網友狂讚：「謝謝你，雞蛋糕超人！」據了解，這名46歲的吳姓男子昨（3日）下午14時許騎機車行經新北市蘆洲區民族路，後因違規紅燈右轉引起警方注意。員警上前攔查，發現吳男竟然是新北地檢署發布的竊盜通緝犯，且為毒品列管人口。而在逮捕過程中，吳男不斷掙扎，甚至掉出依托咪酯菸彈及安非他命，直到一名熱心的外送員上前幫忙壓制後，才順利將其逮捕，全案依毒品、竊盜通緝、毒駕公共危險罪案移請新北地檢署偵辦。而外送事後也在社群網站Threads上發文，曝光事發時見義勇為的過程。他表示，當時正在一間雞蛋糕店準備取餐，聽到對面有警車鳴笛聲，沒多久後便傳來碰撞聲，發現有一名員警和騎士發生拉扯，且員警有些許吃力還一度被推倒。由於店家當時已備餐完成，猶豫是否該上前幫助員警，「有個阿嬤跟我說快點去幫忙！」雖然擔心遭到攻擊或有武器，他仍直接跑過去上前環抱騎士並將他壓制在地，員警便順勢將其上銬，「真的感覺像在拍電影。」而他也感謝路邊阿嬤，「她讓我知道我原來是有勇氣站出來，而不是當個圍觀者，雖然是有一些擦傷，但收穫蠻多的。」