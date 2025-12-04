我是廣告 請繼續往下閱讀

TWICE大巨蛋演唱會三分鐘秒殺！規定超嚴格「拓元持續釋票中」

▲TWICE演唱會台北大巨蛋場今（4）日中午開賣，三分鐘兩場次秒殺。（圖/拓元官網）

「退票只能退整筆訂單」，導致有些單張填錯姓名、資料的民眾，都只能整筆訂單退票，目前都還在3日退票時限內，因此一路到12月7日拓元都會陸續釋出這些退票。

TWICE演唱會門票還有機會買！3方法必學「實測真的搶到」

拓元的釋票時間系統固定是「偶數分鐘30秒」

因此當你選擇票數為2時，系統很可能判定「沒有連位」而將你踢出，因此如果是刷票的人，要先求有再說，記得要選擇票數「1」才更有機會搶到。

▲記得刷票的ONCE看到清票購買只能選1張，即便釋出數字有10張以上可能都是散位，搶1張機會是最大的！（圖/記者張嘉哲翻攝）

最後第三種方法，就是加入「監票Discord群」

記住刷票三大方法「加入監票群組」、「偶數分鐘30秒」、「只能選1張不貪心」

▲ONCE可以加入「監票Discord群」，隨時清票都會立刻通知，遇到大清票時刻非常有高機率能搶到。（圖/搶票讓票Discord群）

