台北市副市長李四川昨日接受資深媒體人黃暐瀚專訪鬆口談選舉，說只要登記初選就會請辭副市長。今（4）日台北市議會市政總質詢，多位綠營議員狂問「李四川何時辭職？」蔣萬安尷尬回應表示，「你們要考慮一下我的心情，一直要我的副市長辭職。」北市議員林世宗質詢時問李四川是否已經確定要參選新北市市長？李四川回答說，「我沒有宣布，是主持人問我說如果還在當黨的秘書長，看這民調會叫誰去選舉？」他只就哪個題目去答覆。林世宗說，如果李四川要參選新北市市長，他會給予恭喜和祝福，但也說這次的市政總質詢「恐怕就會變成你的畢業典禮」，又問李四川何時準備要請辭？何時進駐新北？李四川笑著說，「你又還沒有請我，我不會」林世宗表示，北市還有很多重大案件要釐清交待清楚才能請辭，譬如輝達、台智光、地面師，做好交接再離開台北市。李四川回應說，「這沒有問題。」民進黨議員張文潔質詢時問李四川年初時曾表示他是專業的副市長，不會辭職，現在還是這個態度嗎？李四川說，「問我的意願絕對不喜歡去參選」。張文潔又問「如果有初選什麼時候辭職？」李四川回應說，「林世宗議員叫我不要很快辭職，妳現在又叫我快辭職。」這時在一旁備詢的蔣萬安突然插話說，「你們要考慮一下我的心情，一直要我的副市長辭職。」