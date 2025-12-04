我是廣告 請繼續往下閱讀

高市早苗近期一席「台灣有事」論觸動中國敏感神經，不過她昨（3）日又公開重申，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容，該聲明內容則指台灣是中國一部分，強調不會改變對台立場。對此，百萬網紅Cheap分析高市兩次發言，直言「不管藍的、綠的、紅的都不用崩潰啦」。根據《日中聯合聲明》內容第三點：「中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。高市早苗昨在參議院全體會議上時被問到對台立場，她強調《日中聯合聲明》的立場完全沒改變，且「理解並尊重」。對此，Cheap在臉書發文表示，高市早苗最新的回答，可翻譯為「我理解，但沒說同意」，而先前提到的「台灣有事」與「日本存亡危機」關聯的說法可理解為「你們打架把我家房子燒了，我就會拔刀」，兩次發言只是將「政治」、「軍事」分開而已，沒有必要過度解讀。Cheap指出，以政治層面闡述高市的對台立場，所謂的「尊重與理解」是不想介入兩岸爭端，「不承認台灣是國家，但也不同意中國的說法」；然而軍事層面不同，台灣海峽是日本的生命線，一旦發生衝突，例如動刀動槍，害日本石油運不進來，或是被飛彈波及（沖繩的美軍基地）」，日方將會展開行動。Cheap認為，日本立場並非當正義使者，而是表達「誰讓我活不下去，我就打誰」的自衛邏輯，卻引發一票人認為「日本要幫台灣打獨立戰爭」，Cheap強調，「不管藍的、綠的、紅的都不用崩潰啦」。