我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市政府今主動公布，好市多第3家台中分店可望落腳東海大學對面，不僅海線地區哀號聲四起，也引起市議員批評，市府不斷放好市多的消息來炒地皮。台中市長盧秀燕則舉上月輝達（NVIDIA）落腳北市科土地爭議為例，強調城市應該發展經濟，不贊成反商的情緒。中市府今（4）日主動宣布，好市多第3家台中分店將落腳台中精機舊址，該地點位於台灣大道，在東海大學對面、台中榮總附近。稍後市長盧秀燕也證實此事，卻引起海線議員陳廷秀不滿，指該地點即將進入捷運藍線10年的交通黑暗期，且不符合距離另2分店25分鐘的行車距離，完全罔顧海線民眾的權益。民進黨市議員江肇國批評，好市多淪為市府炒地皮的利器，今年10月市府先透露好市多將進駐海線，海線房地產馬上跟著漲；如今明明通過的是台中精機都計變更案，盧秀燕卻不忘炒一波好市多將落腳此處的話題。盧秀燕則在答詢民眾黨議員江和樹時，強調「只要是重大的民間投資願意落腳台中，我們都表示歡迎，也會盡最大的能力協助」。她舉輝達落腳北市科一度受阻為例，強調城市必須發展經濟，因此不贊成反商情緒，否則會令人誤以為城市不歡迎民間投資。