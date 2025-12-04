台灣正努力洗刷「行人地獄」之名，首都台北市更成為領頭羊，執行「安心行計畫」，陸續在各地增加實體人行道與護欄。不過近期就有民眾在文山區看到一處人行道護欄，竟然是裝在路邊、隔開私人停車場，瞬間讓一票用路人吐槽：「這沒裝反嗎？」
台北市「人行道規劃」持續改變！眾見 1 處設計傻眼
近期有民眾在臉書社團「反攻大路」上發文，發現台北市文山區富山路上，雖然已經建設好實體人行道，不過最重要的護欄卻設置在人行道內側，與私人停車場做區隔；至於人行道外側，則是使用過去很常見的塑膠製黃色反光防撞桿。
不過對比兩者的防撞強度，塑膠防撞桿明顯不如實體白色鐵護欄，因此畫面曝光後，也讓不少用路人留言質疑：「如果欄杆裝在棒棒糖那一側，棒棒糖其實也不用裝了」、「這欄杆變成保護汽車？」
貼文也引來行人零死亡推動聯盟理事林柏勛留言，他也舉了另外一處位於信義區的人行道，欄杆同樣設置在人行道內側，讓他不禁感嘆：「信義區的同款欄杆，是要怕樹木跑出來撞行人嗎？這樣的花錢方式，各位覺得是否要更謹慎。」
台北市人行道規劃持續進步中！實體欄杆保護人車安全
雖然上述部分地點的人行道護欄位置讓民眾產生困惑，但目前台北市持續執行的「安心行計畫」中，實體分隔人行道與護欄仍在持續增設，而且大多數護欄的位置，也都是設置在人行道外側。
實體護欄的出現，不僅能保障行人走在路旁的安全，也能大幅減少行人隨意從路中央穿梭的情況，同樣對駕駛人有保障，避免隨意穿梭而造成的事故，讓守規則的行人、汽機車駕駛通通得到保障。
資料來源：反攻大路、台北市交通局
我是廣告 請繼續往下閱讀
近期有民眾在臉書社團「反攻大路」上發文，發現台北市文山區富山路上，雖然已經建設好實體人行道，不過最重要的護欄卻設置在人行道內側，與私人停車場做區隔；至於人行道外側，則是使用過去很常見的塑膠製黃色反光防撞桿。
不過對比兩者的防撞強度，塑膠防撞桿明顯不如實體白色鐵護欄，因此畫面曝光後，也讓不少用路人留言質疑：「如果欄杆裝在棒棒糖那一側，棒棒糖其實也不用裝了」、「這欄杆變成保護汽車？」
台北市人行道規劃持續進步中！實體欄杆保護人車安全
雖然上述部分地點的人行道護欄位置讓民眾產生困惑，但目前台北市持續執行的「安心行計畫」中，實體分隔人行道與護欄仍在持續增設，而且大多數護欄的位置，也都是設置在人行道外側。