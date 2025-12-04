我是廣告 請繼續往下閱讀

▲智捷醫學科技發表全球創新的AI醫療影像3D標準化成果與MR應用，並宣布多項跨國合作。（圖／記者張乃文攝）

▲台大醫院院長余忠仁認為，透過影像開發技術日新月異，可對於較複雜的血管等精準定位。（圖／記者張乃文攝）

AI技術落地 台大應用完成多例臨床試驗

智捷醫學科技（IntelliGen Technology）發表AI醫療影像3D標準化成果及MR應用。更宣布與德國柏林（idalab GmbH.）正式展開技術合作，發展「3D 影像理解+自動文本生成」的AI模型。衛福部次長莊人祥指出， 在3D醫療影像領域中，一旦資料的格式、標註的方式跟邏輯的判讀可以達成標準化，就能促成AI跟MR應用，可以跨院落地，並成為診斷、治療跟教學的重要輔助工具。莊人祥今（4）日出席「2025台灣醫療科技展」智捷醫學科技發表全球創新的AI醫療影像3D標準化成果與MR應用，並宣布多項跨國合作。而全球影像可從黑白2D升級成彩色3D影像。且3D立體化可提升診斷準確度，對於醫病溝通、手術規劃及醫學教育也有所影響。衛福部採用AnatomyCloud GPT制定標準化給各大醫學中心使用，莊人祥致詞時提到，計畫2026年協助各大醫院導入新一代影像系統。已導入醫院如台大體系醫院、馬偕紀念醫院等。莊人祥指出，AI與3D影像的快速發展，正重新定義臨床診斷、手術規劃與醫學教育。另外，混合實境，也是所謂MR的導入，讓醫療影像從平面的資訊，進化到立體空間的互動、溝通跟決策的工具。莊人祥認為，若要讓AI跟3D影像可真正全面落地，在臨床上使用，這之中最關鍵的就是要「標準化」。如果缺乏一致的資料格式、可共享的臨床邏輯跟可被審查驗證的流程，那科技便無法跨系統，也較難進入健保制度。莊人祥說，台灣可率先推動AI醫療影像的3D標準化，不僅代表技術創新，更是醫療制度革新的重要里程碑。他認為，衛福部在推動次世代的數位醫療過程中，將臨床資料跟邏輯的標準化視為核心的工程，使臨床資料可以流通、醫療影像可以被共享、AI 模型可以互認。只是，智慧醫療須建立在安全、透明、可信任的制度基礎上。莊人祥指出，衛福部除了補助5家醫院成立AI影像研究中心，同時導入臨床試驗及跨體系的資料分析。台大醫院院長余忠仁提到，原先的醫療影像其實較為複雜，但透過AI影像技術可以讓骨頭、神經，甚至血管等，精準定位，手術甚至可透過其路徑規劃，精準確認病灶，藉由術前演練，對於病情進行實際判斷。余忠仁表示，影像開發的技術日新月異，在和智捷科技合作上，會有實務需求，包括身體、腦部血管等，相對複雜，若判斷錯誤就可能會導致無法改善的後果。不過，與智捷醫學科技合作MR應用，余忠仁說，以新竹台大為例，提供了醫療團隊實務上的解決。亞東醫院院長邱冠明認為，要讓AI醫學影像普及，就需要簡單而方便的系統，而現今台灣與國際的合作，以亞東醫院為例，從2016開始與貝里斯就已經有了合作計畫，進行慢性腎臟病的預防跟治療、還有訓練人員及個案管理。邱冠明指出，3年完成一個階段，後續與貝里斯完成影像系統的強化，並進行遠距支援，直到2023年，第三階段的計畫是糖尿病防治，包括各式各樣的衛教等。邱冠明認為，除了AI技術的執行外，透過想法落地成為產品，更與邦交國分享。