隨著洛杉磯快艇與老將「CP3」保羅（Chris Paul）確定分道揚鑣，這位準名人堂控衛的下一步動向成為全聯盟焦點。若保羅決定不在此刻高掛球鞋，而是尋求新東家打完這個賽季，他會披上哪一隊的戰袍？根據美國最新賭盤賠率顯示，目前共有6支球隊上榜，其中克里夫蘭騎士意外成為頭號大熱門，而備受討論的洛杉磯湖人卻榜上無名。根據最新賠率排名，保羅（Chris Paul）潛在下家的前六名依序為：騎士（+300）、雷霆（+400）、灰熊（+500）、火箭（+600）、太陽（+800）以及公鹿（+900）。騎士隊之所以躍升為領跑者，主要原因在於當家後衛賈蘭德（Darius Garland）的腳趾傷勢復原狀況不如預期。消息指出，賈蘭德的傷勢恐需整個賽季進行嚴格管控，難以恢復至百分之百的競技狀態。加上替補控衛朗佐·鮑爾（Lonzo Ball）本身也具備豐富的傷病史，且球風較偏向傳球而非得分。回顧去年季後賽，騎士在控球位置的深度不足已是一大隱憂，若能引進經驗豐富的保羅，即便上場時間受限，他帶來的穩定性與領導力仍將是巨大的正面資產。排名第二的奧克拉荷馬雷霆，或許是球迷情感上最期待的劇本。雷霆目前打出驚人的21勝1敗戰績，是衛冕總冠軍的強力候選人。考慮到保羅生涯最大的遺憾便是指上猶虛，若能在生涯最後一季加盟具備爭冠實力的雷霆，無疑是最完美的結局。此外，雷霆少主亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）對這位昔日導師充滿敬意，這層關係也增加了合作的可能性。曾與保羅有過美好回憶的休士頓火箭則排在第四位。由於主力控衛范弗利特（Fred VanVleet）因前十字韌帶撕裂整季報銷，火箭急需一位能鎮住場面的老將。儘管隊上擁有謝潑德（Reed Sheppard）與湯普森（Amen Thompson）等潛力新星，但在季後賽的高張力戰場上，保羅的經驗值將無可取代。值得注意的是，原先傳得沸沸揚揚的湖人隊並未出現在賠率榜單上。雖然保羅與詹姆斯（LeBron James）、總教練瑞迪克（JJ Redick）私交甚篤，且他本人定居洛杉磯，地利人和兼具。不過，現實層面是湖人目前薪資總額已觸發第一層硬上限，在沒有後續交易操作清出空間前，球隊根本沒有餘裕簽下任何球員，這也解釋了為何湖人暫時出局。