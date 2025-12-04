我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市副市長李四川近日才因一句「施政不是穿得漂亮」批評民進黨立委蘇巧慧，被外界指控帶有性別歧視意味。沒想到，他昨（3）日上網路節目接受訪問，談到翡翠水庫供水問題時，對女主持人雪寶的回應中，脫口說出：「這個妳可能聽不懂」，再次引發爭議。對此，新北市議員張維倩怒轟，身為老藍男的李四川副市長，「性平學分」可能要去補修一下。先前，綠委蘇巧慧強調自己「年輕、有創意、會做事」，不論對手是誰都能提出創新觀念；但李四川卻發表一席帶有歧視女性的言論，以「施政並非穿著漂亮」作出回應，遭到外界一陣撻伐。沒想到風波還尚未完全平息，李四川又再度遭到炎上。李四川昨日登上網路節目《下班瀚你聊》，當中談論新北市建設與未來願景，在說明翡翠水庫供水情況時，他突然對主持人雪寶說：「這個妳可能聽不懂」，語帶輕視，而女主持人雪寶當下只能尷尬地回應：「這個我知道、我知道。」此話一出，再度讓外界質疑其性別觀念。新北市議員張維倩砲轟，李四川只不過解釋非常簡單的雙北共用翡翠水庫，卻加了一句 「可能雪寶妳會聽不懂」，先入為主認為年輕的女主持人聽不懂他說的話。張維倩質疑：「請問李四川，新北的許多地區也用到翡翠水庫的水，是有哪一句你認為會艱澀到年輕女性主持人聽不懂？」她痛批，身為老藍男的李四川副市長，「性平學分」可能要去補修一下。