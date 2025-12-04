骷髏狗現身！在幾年前墨西哥布埃托佩尼亞斯科街道上，突然跑出一隻有著骷髏造型的流浪黑犬，但路人近看才發現，原來這隻狗狗竟被有心人士，惡意使用有毒油漆畫成骷髏犬，好在後來經過動物救援組織志工幫忙下，狗狗才得以恢復原來面貌，事後也被好心人士收養，展開全新的幸福生活。

根據《The Dodo》報導，2022年墨西哥布埃托佩尼亞斯科街道上突然出現一隻有著骷髏造型的流浪黑犬，但牠被發現時難過地低著頭，仔細一瞧，這隻「骷髏犬」的身上造型並不是萬聖節裝扮，竟是有心人士惡意透過有毒油漆畫成的。

▲志工們為了狗狗出動三名人員，光是把油漆從毛髮上除掉就花了三天。（圖／Compassion Without Borders臉書）
無國界關懷動物救援組織Compassion Without Borders得知消失後，立刻出動搶救狗狗，志工馮索（Victoria Von Thal）表示，清潔過程相當費時，光是把油漆從毛髮上除掉，就花了三天與三名志工幫忙，狗狗在過程中非常乖巧，儘管感到不舒服都不會發出聲音，似乎知道這群人是在幫助牠。

▲狗狗去除掉身上的油漆，成功地活了下來。（圖／Compassion Without Borders臉書）
後來這隻狗狗被取名為但丁（Dante），幾周後被送往位於加州聖羅莎的救援中心慕托邦（Muttopia），但丁在收容所待了一年多，最終幸運遇到好心人士領養，目前已展開全新生活，還與新家人到美國度過第一個萬聖節，飼主還特地為牠購買骷髏造型的狗狗衣服，向牠辛酸的過往致意，也呼籲大家不要再使用有毒油漆傷害牠們。

▲但丁（Dante）幸運被好心人收養，後來在美國度過第一個萬聖節，主人為了致意牠的過去，特別為牠準備骷髏造型的狗狗衣服，也呼籲大家不要再使用有毒油漆傷害牠們。（圖／Compassion Without Borders臉書）
資料來源：Compassion Without Borders

