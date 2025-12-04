我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，將立委助理費除罪化，被質疑有意為同事顏寬恒涉助理費案解套，更有連署該法案的立委揚言要撤簽。對此，陳玉珍今（4）日回應，大家若要充分討論那就來討論，這個議題的涉及不分黨派，更強調「此修法不是為特定政黨來解套」。陳玉珍修法新增「補助費用」由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷；且立委統籌運用項目不限於助理費、助理實施健康檢查費用、助理文康活動費用等。立法說明並指出，立委就所有權歸屬於其之補助費，如何運用及運用妥當與否，僅對選民負政治責任，「」。對此，陳玉珍今天受訪表示，此事起因是全國正副議長聯誼會，曾在聯誼會內通過提案，從議員助理費開始，因為這幾年有為數不少的議員因為助理費被提起公訴，原因不一，這表示助理費規範在全台都有很多人會誤觸法網，一個法律如果在很多人正常運作的情況下卻觸法，表示該法律確有檢討必要。陳玉珍指出，全國正副議長聯誼會覺得法律需要修正後，來立法院拜會各黨團及立法院長韓國瑜，希望提出修法，讓整體法律制度更完整，讓民代更清楚知道界線應該在哪。陳玉認為，民代非常忙碌，請助理是應該的，制度不該太過僵化，比如請法案助理、地方選服助理或請部分工時的助理等，應該給從事民代工作的人有充分的空間，因此按照全國正副議長聯誼會建議修法。針對綠營抨擊《立法院組織法》和《地方民代費用支給補助條例》修法倉促列案，受到綠營抨擊。陳玉珍回應，立法院的修法過程就是尊重立法院全體立委的意志，不是她一個人說要逕付二讀就可以的，大家若要充分討論那就來討論，這個議題的涉及不分黨派，「此修法不是為特定政黨來解套，而是社會的法制觀念必須要建立」。