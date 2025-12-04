中央氣象署太空天氣作業辦公室表示，台灣自12月1日2時起地磁擾動將有明顯增強並「持續影響約15小時」，最大規模有機會達到中度磁暴等級（Kp=7, G3），目前已發布「太空天氣警示訊息」，期間衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，部分電力系統保護裝置可能出現假警報。
🟡地磁擾動中度警戒！留意導航失誤、通訊中斷
氣象署太空天氣作業辦公室表示，受日冕洞產生的高速太陽風及太陽表面活躍區（AR4299）於12月1日發生顯著的日冕物質拋射事件（CME），持續影響近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加。
依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，於台灣時間12月4日2時起地磁擾動將有明顯增強並持續影響約15小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。
太空天氣作業辦公室提醒，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，「極光活動最低可發生在磁緯50度的地區」。電力系統部分的保護裝置可能出現假警報，需要進行電壓修正，人造衛星部份裝置可能有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。
🟡地球磁暴有什麼影響 極光準備爆發
氣象署台北天文氣象站技正蔡禹明說明，太陽是一顆不斷在活動的恆星，且每11年的週期，太陽表面的太陽黑子、太陽閃焰活動都會達到極大期，2025年就是極大期，這時從太陽噴發出來的「高速太陽風」、「日冕物質拋射」，會在3至4天內抵達地球，強烈的太陽風會擠壓地球磁場，就稱為「地球磁暴」。
當高能帶電粒子撞擊到大氣層中的氣體，就會激發出「能階的不同」，產生不同顏色的「極光」，本次的地球磁暴，預估極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。
資料來源：中央氣象署太空天氣作業辦公室
