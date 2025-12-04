我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院經濟委員會召委楊瓊瓔今(4)日率隊考察台中市神岡、后里及潭子區農業建設，針對地方力推的三大休憩工程爭取中央支持。農業部農村發展及水土保持署長陳俊言當場允諾全力支持後續經費，並特別點出后里風鼓崎二期工程鄰近「紫斑蝶遷徙廊道」，強調施工務必採生態工法，落實縮小擾動與生態補償，期盼打造兼具觀光與保育的示範場域。楊瓊瓔表示，此次考察重點鎖定神岡區新庄子段休憩園道、后里區風鼓崎步道及潭子區聚興社區工程。中央推動農村建設多年，重點不應僅是單點更新，而是「整體串聯」。她強調，無論是聚興社區的「留樹留蔭」，或是風鼓崎的「生態即景觀」，目標都是讓建設融入自然，提升居民生活品質並帶動觀光人流。后里風鼓崎：避擾紫斑蝶，打造山線新熱點 針對后里區風鼓崎步道，觀旅局說明，一期工程已完成160公尺步道；二期預算達3000萬元，規劃接續施作400公尺景觀步道、誘蝶植栽與眺景平台，預計明年3月完成設計、下半年發包。后里區長賴同一指出，風鼓崎擁有絕佳視野，可遠眺火炎山連峰，未來更有望分流后豐鐵馬道的外溢遊客，成為山線觀光新亮點。農水署署長陳俊言則特別提醒，該處位於紫斑蝶遷徙熱點，工程需高度重視生態檢核，創造人與自然共好的環境。潭子聚興社區：工程超前，致力打造森林步道 潭子區長劉汶軒簡報指出，聚興社區休憩場域展現高效率，一期工程已完工，二期工程獲農水署全額補助1100萬元，目前進度達76.53%，微幅超前，預計明年1月中旬完工。二期工程納入森林生態步道、生態蓄水池及排水改善；後續第三期預估經費1100萬元，將進一步優化人行步道串聯與景觀照明，打造完整休憩路網。神岡新庄子，貓頭鷹意象融入在地文化 神岡區新庄子段休憩園道則主打人文特色。觀旅局主秘廖偉志說明，一期工程結合早年「水管」與守護意象「貓頭鷹」主題，深受好評。現正爭取的第二期工程經費預估1600萬元，規劃修復挑水古道、活化軍事倉儲空間及增設觀景平台，將歷史記憶轉化為現代休憩空間。楊瓊瓔表示，中央推動農村與休憩建設多年，地方要的不只是單點更新，而是整體串聯，像是聚興社區一、二期計畫，實現「留樹留蔭」，三期完成更為圓滿；新庄子段休憩園道以水管、貓頭鷹及荔枝樹等意象融入民眾日常行走的風景，而風鼓崎步道則朝「生態就是景觀」方向打造，吸引遊客走進山林、親近生態，讓地方期盼已久的建設儘速到位。