針對2028年總統大選，《美麗島電子報》董事長吳子嘉11月23日透露，立法院長韓國瑜曾跟朋友私下表示不會參選2028，因為韓國瑜是外省人，而「選總統一定要台灣人選才會上」。對此，前立委沈富雄認為，如果韓真的有說這番話，代表有睿智，因為他也認為韓並不會當選總統。吳子嘉上月23日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，他掛99.9%的保證，韓國瑜絕對不會參選2028總統大選，並透露韓有跟一個非常要好的朋友表示，在台灣選總統「一定要台灣人選才會上」。對此，沈富雄今（4）日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，如果韓國瑜真的有講過這樣的話，而且講的是真心話，代表韓國瑜確實有睿智，因為他若出來選2028，真的不會當選。主持人黃暐瀚表示，自己並不清楚韓國瑜有沒有回應此事，或有沒有人去問過韓這件事，因此不能代表韓有說過這番話，沈富雄則回道，如果韓國瑜沒有對此事回應，就代表默認了。