我是廣告 請繼續往下閱讀

臺中市政府警察局執行「全國同步打詐、掃黑及肅槍專案」，自114年11月10日至21日，查獲詐欺犯罪689人、查扣2億7,859萬元，掃蕩幫派14件、75人，檢肅槍砲10人、查扣槍枝16枝，整體查緝成果相當亮眼，展現警方守護治安的決心！臺中市11月詐欺案件2,022件、財損7億餘元，與去年同期案件下降26.2%，財損更是大幅下降51.5%。一名臺中市女子誤入交友詐騙陷阱，先後以匯款及虛擬貨幣方式交付，刑事警察大隊接辦後，在專案期間拘提車手及幣商共5人到案，並查扣泰達幣3萬顆、比特幣自動櫃員機4台及2輛汽車；另一件高額財損詐欺案件，報請臺中地院扣押犯嫌名下房產，成功扣押市值5千萬豪宅及4筆土地。警方表示，不只加強查緝詐欺集團，更要積極查扣不法所得，提升返還被害人受損的財物金額。在掃蕩幫派部分，檢肅天道盟某會會長及竹聯幫某堂會長到案，專案期間共計查獲目標14件75人（其中殺人未遂2件13人、恐嚇取財案4件28人、妨害秩序案3件22人等），並查扣空氣槍5把、各式毒品近6千公克等證物。年度查扣不法利得現金2千5百萬元、虛擬貨幣3千萬元、不動產4千5百萬元，成果豐碩。警方也接獲線報，某張姓犯嫌非法持有手槍，刑事警察大隊一舉在南投縣魚池鄉查緝到案，並查扣制式槍枝2支、模擬槍2支及子彈42顆等證物。專案期間共計查獲犯嫌10人，並查扣非法槍械10支（含改造及制式）、模擬槍6支、改造工廠1處。警方指出，統計114年11月臺中市受理詐欺案件2,022件、財損7億餘元，與去（113）年同期受理2,738件、財損15億餘元比較，受理件數下降26.2%，財損更是大幅下降51.5%。另統計114年1至11月臺中市警銀聯阻成效，合計阻詐1,604件、攔阻金額達12億元，顯示臺中市在打詐防詐工作上，呈現十足的戰鬥力！臺中市政府警察局刑事警察大隊大隊長紀延熹表示，維護治安工作期能公私協力，民眾如有發現不法線索可踴躍檢舉，警方必定積極偵辦，警民合作共同守護財產安全。