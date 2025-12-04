彰化的朋友們記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，彰化縣在12月16日將大規模停水，主要原因為「鳥嘴潭人工湖下游－送水管A-2-1改接工程」，包含彰化市、和美鎮兩個行政區會有停水、降壓事件，預計影響時間長達23小時，影響超過8萬住戶。《NOWNEWS今日新聞》統整12月7日彰化停水影響範圍與時間，帶領讀者一文快速看懂。
◼︎彰化縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月16日上午10點至17日上午9點。（共計23小時）
停水原因：鳥嘴潭人工湖下游－送水管A-2-1改接工程
📍停水影響區域
彰化市：寶廍里、富貴里、西勢里、茄苳里、民權里、中央里、中正里、萬壽里、光華里、光復里、永福里、西興里、忠權里、忠孝里、長樂里、五權里、南瑶里、東興里、桃源里、華北里、華陽里、永生里、大同里、光南里、福安里、建寶里、成功里、古夷里、阿夷里、新華里、新興里、萬安里、文化里、下廍里、興北里、彰安里、西安里、介壽里、民生里、信義里、茄南里、陽明里、三村里、中山里、龍山里、卦山里、延平里、延和里、中庄里、國聖里、和調里、復興里。
和美鎮：新庄里、中寮里、糖友里、中圍里、犁盛里、竹園里、鐵山里、柑井里。
降壓影響區域
彰化市：莿桐里、南安里、南美里、平和里、崙平里、東芳里、南興里、磚磘里、向陽里。
和美鎮：詔安里、嘉犁里、源埤里、南佃里、鎮平里。
彰化12月16日停水有臨時供水站
針對彰化將在12月16日遭遇長達23小時的停水事件，台水公司第十一區管理處表示，此次改接管線將投入最大人力與資源，加快施工進度，力求準時恢復供水，並架設39處加水站供民眾取水，以減少民眾於施工期間的不便，以及規劃85處消防栓供消防取水使用。
供水站詳細地點
自來水公司第十一區管理處、華陽里守望相助隊前、彰化縣政府（正門臨台電大樓）、南郭國小（南校街大門口）、延平公園（秀傳腫瘤大門對面）、蘭大衛紀念教會、延和公園（埔西街全家對面）、彰興國中（大門右側）、市立殯儀館地第二停車場、彰化市成功社區活動中心（旭光西路）、西安里社區活動中心、平和國小（尚義門旁）、華山公園（魚市場附近）、中央里聯合辦公處、彰化市公所廣場（介壽館）、張文宗診所前、民生國小大門右側（359號對面）、彰化女中（南側人行道）、福壽廟對面、彰化高工（康樂公司對面）、全聯進德店、陽明公園南側出口、陽明國中停車場（長順街135號對面）、堡祥營造旁（三福街92號旁）、就全聯彰新店旁、五權里社區休閒公園（自強南路22巷37號）、自強停車場（自強南路160對面）、彰化車站後站公園、忠孝國小（大門口）、茄苳路2段80巷1號對面、泰和公園、彰泰國中、金馬停車場門口、中圍里福意堂、復源碾米工廠、中寮里社區活動中心（池王宮）、犁盛里高香宮、糖友里庚新診所前、柑竹路武當宮。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司、台水十一區管理處
