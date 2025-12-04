我是廣告 請繼續往下閱讀

▲寇乃馨（左）、黃國倫（右）出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會。（圖／記者葉政勳攝影）

黃國倫腎結石尿出石頭！血溢廁所、寇乃馨崩潰

▲黃國倫（如圖）秀出4顆石頭，引發眾人目光。（圖／記者葉政勳攝影）

聖誕文化藝術嘉年華3天登場！眾星雲集傳福音

知名夫妻檔黃國倫、寇乃馨今（3）日偕同周丹薇、湯蘭花、李晶玉等出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會，黃國倫大爆30年前受腎結石所擾，日前再度復發，他關在廁所裡2個小時，怎麼樣就是尿不出來，痛不欲生，寇乃馨在一旁見到整盆馬桶滿是血也崩潰，最後2人牽著彼此的手禱告，黃國倫奇蹟般地排出4顆結石，稍早記者會現場更大方秀出實物，引起眾人目光，相當奇妙。記者會上，黃國倫分享到近日腎結石復發，不巧的是，發現的隔一天就要出發加拿大工作，「我上飛機前就一直禱告，一直跟上帝呼喊『救我！祢30年前怎麼救我的，現在也可以！』落地溫哥華後，某天下午起來感覺痛，我就去廁所待了2小時，一邊灌水、一邊開始禱告。」黃國倫說到激動處，忍不住起身還原情景，一旁的寇乃馨也跟著站起補充：「我跟他說你一直喝水，你又排不出來，到時候腎臟發炎，更危險，我已經看到廁所整個馬桶都是血，在門口一起為他禱告！」沒想到，最後黃國倫真排出4顆小石子，痛感也舒緩許多，相當驚人。話題回到記者會上，黃國倫、寇乃馨為本月12日到14日的「2025聖誕文化藝術嘉年華」大力宣傳，活動一連三天眾星雲集，天天都有超強主持群上陣，包括李明依、廖偉凡、紀寶如等綜藝界一哥一姐以及阿Ben、徐小可夫妻檔、逸祥、李晶玉、舒夢蘭等輪番登場。參與演出歌手更是不得了，從民歌時期的潘越雲、許景淳、葉歡、于台煙、周子寒、何方、王瑞瑜等人；到歌唱選秀時代的「星光幫」盧學叡、李宣榕、黃美珍、張心傑與「超偶幫」張芸京、曾治豪；以及「金曲獎」等級的林曉培、羅文裕、呂薔等，個個實力非凡。