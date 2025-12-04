由500輯主辦，臺北市政府商業處與台北101共同主辦的「500趴」，將於12月5～7日在台北101水舞廣場盛大回歸，以策展手法結合市集及音樂祭，舉辦四次以來共累積超過42萬人次入場參與。今年將有麋先生、告五人等大咖登台表演，攤商更有米其林餐廳NOBUO、金蓬萊與人氣餐廳晶華軒等。《NOWNEWS》整理攤商名單、演唱卡司與節目表等資訊一次看。
🟡「500趴2025」主要資訊
日期：2025/12/5（五）－12/7（日）
時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00
地點：台北101水舞廣場（台北市信義區信義路五段7號）
🟡「500趴2025」攤商名單
匯集全台知名餐飲，堪稱是「市集史上最強攤商名單」，包含連續蟬聯3年獲得500盤冠軍的人氣餐廳「晶華軒」，將首度帶來獨家「帝皇蝦西施泡飯」，米其林一星名店「NOBUO」推出人氣「李氏咖哩飯」，「金蓬萊遵古台菜」也端出招牌的蓬萊排骨酥。台北君悅酒店也有「雲錦餐廳」芹香鱈魚水餃，是政商名流最愛的精品界水餃。
還有台北最強紅燒肉的「正宗阿角紅燒肉劉美麗」、台南府城超人氣的「糯夫米糕」推出的招牌麻油豬軟骨燉米糕等。甜點更有「Brillante pâtisserie 星忱甜點」、「Quelques Pâtisseries 某某甜點」、「土然巧克力專門店」等。
有趣的是，被網友稱為一生必吃的鹿港蛋黃酥名店「新口味食品行」，也帶來「新口味蛋黃酥風味禮盒」，將招牌蛋黃酥搭配豬肉酥、麵茶和野生烏魚子特製的三款醬料。
🟡「500趴2025」演唱卡司與排隊規則
📍三天演唱時間：
2025年12月5日：17:00–22:00
2025年12月6日：11:00–21:00
2025年12月7日：11:00–18:00
📍三天表演卡司亮點：
「500趴2025」卡司陣容有超過20組頂尖音樂人將在三天內輪番上陣。首日 12月5日的「嘻哈派對日」，將由以獨特魅力和迷人 Flow 擄獲萬千歌迷的創作歌手高爾宣OSN擔任壓軸。12月6日「華語金曲日」，當日將由兩度榮獲金曲歌后的重量級唱將魏如萱壓軸。
最高潮的 12月7日則是以「樂團來襲日」 作為壓軸，當天由超人氣 Z 世代天團告五人壓軸，卡司還包含含金量超高的陣容更包含擁有指標地位的Tizzy Bac；以爆發現場能量著稱的金曲樂團麋先生MIXER；締造北高雙蛋秒殺紀錄的宇宙人等。
📍排隊規則：
一、禁止提前排隊：活動開始前 1 小時開放排隊，開始前30分鐘依現場指示入場。活動場域周邊、全時段，禁止夜排、佔位、代排、解壓縮、佔板凳，違規將取消排隊資格。
二、排隊時間一到，請從說明立牌處開始排隊。入場時請保持秩序，勿跑步勿推擠。
三、舞台表演時，禁止直播，若經發現將即時取消觀賞資格。
四、活動結束 30 分鐘後清場，隔日重新排隊。排隊規則，請依照主辦單位與現場工作人員指示為準。
資料來源：500輯、台北101購物中心
