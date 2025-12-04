我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉芩妤（咪咪）被四叉貓公布「內褲賣很貴」的黑歷史，她稱是不實指控。（圖／翻攝劉芩妤IG，2025.12.04）

外號咪咪的劉芩妤有「新一代小草女神」之稱，網友還喊出「咪咪說的都對」口號，日前她宣布將爭取參選台中市西屯區議員，引起網友熱議。網紅四叉貓昨公布劉芩妤家人資料，並指她曾批淘寶貨到台灣，以4倍價出售，劉芩妤今天回擊，指再度遭網暴、將採取法律途徑。參選本屆市議員時，曾為四叉貓設靈堂事件爆紅的同黨市議員江和樹說「被四叉貓打是好事啊！代表你要當選了，下次遇到記得跟貓貓說謝謝」。小名「咪咪」的劉芩妤因身材凹凸有致，不僅被網友封為「新一代小草女神」，並戲稱「咪咪說的都對」！四叉貓今（4）日在社群網路猛爆劉芩妤的料，指她過去曾批發淘寶貨賣給粉絲，價格卻比原價貴4倍，「有夠暴利，小草錢真好賺！」並曝光她的家庭背景。劉芩妤則表示，自己投入政治前，本業就是電商購物主播，這事在5月曾被惡意放大、攻擊，當時已對外說明。劉芩妤說，過去她被四叉貓網暴一次，現在再度被公開個資。無論出於什麼政治理由，散布個資已超越正常民主社會應有的界線，她與家人都感到不安，將在律師協助下採取必要的法律行動。江和樹得知後說，商品賣得便宜或貴各有定見，如果台灣不能買賣淘寶貨「那叫政府全面禁止就好啦」！至於被四叉貓攻擊，「我覺得這是好事耶！他的流量真的很可怕」，並提醒咪咪「四叉貓會打你，代表你要當選了，遇到貓貓的時候，記得跟他說聲謝謝」。