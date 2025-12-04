我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆河因為面臨油汙污染，無法抽取基隆河河水，必須從西勢水庫、新山水庫供應水源，但新山水庫庫容量僅有3天，成為另類斷水危機。水利署今日表示，不僅每天從雙溪貢寮堰每日6.2萬噸滿載取水；新山水庫亦配合支援西勢水庫供水區每日1.4萬噸以上，加上近期降雨水庫入流，估計可延長西勢水庫供水時間至10日以上，爭取污染去除時間。台水在11月27日污染事件後停止抽取基隆河原水，改以西勢水庫供應，由於西勢水庫屬小型攔河堰水庫，蓄水量僅約35萬噸，依當前原水量推算僅能支撐約3天民生用水，恐導致暖暖及仁愛區部分高地約3萬5,000戶，約3天後面臨停水。水利署表示，台水公司於11月27日發現油污染後即停止抽取有污染疑慮之水源並改由新山及西勢水庫供應，水利署除請台北自來水事業處提高新店溪水源調度基隆水量至每日6.5萬噸以上，同時請台水公司雙溪貢寮堰每日6.2萬噸滿載取水。此外，新山水庫亦配合支援西勢水庫供水區每日1.4萬噸以上，加上近期降雨水庫入流，估計可延長西勢水庫供水時間至10日以上，爭取污染去除時間。水利署強調，目前水利署、北區水資源分署、第十河川分署及台水公司均已配合基隆巿政府前進指揮所，且台水公司已派員沿河巡檢、設置攔油索備便，待污染源清除，台水公司確認水質無慮，維護民眾用水安全。