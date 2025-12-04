美式賣場好市多（Costco）的進口水果經常被饕客鎖定，近期除了「每年必回購」的美國石榴受矚目外，還有一款來自日本的全新水果話題度也很高，就是香川出產的「迷你奇異果」，是日本人研發的特殊品種，每顆如鳥蛋大小，香甜爆汁，連皮都可以吃。
好市多臉書官方粉絲專頁分享新品資訊，在水果區除了美國石榴外，還有來自日本香川的「迷你奇異果」，綠皮綠肉的迷你奇異果小巧可愛，一公斤429元。
網友評價兩極化：小酸還是香甜？
日本迷你奇異果也在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」公開社團引發討論。網友紛紛留言「已買，很普 覺得小酸。會建議買大顆就好」、「迷你的不夠吃，還是大顆的好」、「看起來很酸」。
香川奇異果的秘密：連皮可食、高維生素C
其實，根據進口水果商「好食好食」網站資料指出， 香川是日本最高級的奇異果品牌，其所出產的奇異果，無酸澀味覺、香甜多汁、果肉細膩，而且果皮也可食用，吃起來相當過癮。所含維生素C是檸檬的3倍、柑橘的3.5倍，更是蘋果的12倍左右喔。
奇異果催熟技巧大公開：讓甜度再升級
至於吃起來有點酸？「全威進口水果」曾介紹另款同樣產自香川的「讚岐黃金奇異果（Sanuki Gold）」，就教說奇異果是後熟型水果，剛買回家如果是硬的，可以採用以下兩種方式催熟。至於判斷熟度，可用指腹輕壓果身（不是頭尾，是肚子），感覺像鼻頭一樣軟的時候，就是最好吃的時候。變軟再放冰箱，甜度會再升級！
1. 常溫催熟：剛收到如果是硬的，請放在常溫通風處。
2. 蘋果加速法：如果想快點吃，把它跟一顆蘋果一起放進塑膠袋綁起來，蘋果釋放乙烯會催熟它。
資料來源：好市多、好食好食、全威進口水果
我是廣告 請繼續往下閱讀
日本迷你奇異果也在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」公開社團引發討論。網友紛紛留言「已買，很普 覺得小酸。會建議買大顆就好」、「迷你的不夠吃，還是大顆的好」、「看起來很酸」。
其實，根據進口水果商「好食好食」網站資料指出， 香川是日本最高級的奇異果品牌，其所出產的奇異果，無酸澀味覺、香甜多汁、果肉細膩，而且果皮也可食用，吃起來相當過癮。所含維生素C是檸檬的3倍、柑橘的3.5倍，更是蘋果的12倍左右喔。
奇異果催熟技巧大公開：讓甜度再升級
至於吃起來有點酸？「全威進口水果」曾介紹另款同樣產自香川的「讚岐黃金奇異果（Sanuki Gold）」，就教說奇異果是後熟型水果，剛買回家如果是硬的，可以採用以下兩種方式催熟。至於判斷熟度，可用指腹輕壓果身（不是頭尾，是肚子），感覺像鼻頭一樣軟的時候，就是最好吃的時候。變軟再放冰箱，甜度會再升級！
1. 常溫催熟：剛收到如果是硬的，請放在常溫通風處。
2. 蘋果加速法：如果想快點吃，把它跟一顆蘋果一起放進塑膠袋綁起來，蘋果釋放乙烯會催熟它。
資料來源：好市多、好食好食、全威進口水果