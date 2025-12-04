我是廣告 請繼續往下閱讀

新加坡樟宜機場近期遭旅客投訴行李到達緩慢，引發外界質疑服務品質。對此，機場管理單位回應指出，延誤確實源自作業人員疏失，並強調已啟動內部檢討程序，承諾將全面優化行李處理效率。樟宜機場集團高級副總裁奧利佛．基斯維特（Oliver Kiesewetter）表示，調查顯示，當天第一批行李順利輸送至行李轉盤，但第二批因地勤團隊的人為錯誤而延後出現。他補充，行李運送速度易受多重因素影響，包括天候、作業調度及雷擊風險時的安全管制等。基斯維特強調，未來將強化所有入境航班行李遞送的監測機制，避免類似問題再度發生，以維持樟宜一貫的服務水準。這起延誤事件源自一名11月17日入境旅客的反映，稱入境查驗快速，但行李卻等候近45分鐘才抵達。此事件在網路上引起討論，不少網民為樟宜抱不平，認為即便偶有延誤，其整體運作效率仍遠高於許多國際大型機場。樟宜長年穩居全球機場榜首，更被視為服務品質的標竿。樟宜機場已 13 度獲英國航空顧問公司 Skytrax 評選為「全球最佳機場」，並在今年 Skytrax 的旅客調查中，在「行李遞送」項目排名全球第三，僅次於台灣桃園國際機場與日本關西國際機場。機場官方表示，樟宜每年服務約 6,700 萬名旅客，未來將持續強化作業流程，確保每位旅客在抵達新加坡時，都能享有更流暢且可靠的抵境體驗。