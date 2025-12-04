我是廣告 請繼續往下閱讀

中國吉林省日前傳出恐怖兇殺案，一名有多項前科的34歲姚姓男子，疑似為「報復社會」連續殺人，已經跨縣奪走9條人命。X平台還傳出，姚男逃亡過程中與朋友視訊，囂張說警方根本找不到他。今（4日）公安機關表示，該名嫌犯已被逮捕，不過僅說姚嫌致2人死亡。據中國媒體報導，網傳吉林省松原市長嶺縣發生一起惡性案件，警方發出協查文書，姚某有重大作案嫌疑，嫌疑人34歲，男，中等身材，身高165到170公分左右，方圓臉，黑色中長髮，皮膚偏黑，案發時上身穿黑色衣服，下半身穿黑色褲子，運動鞋。並附上嫌疑人照片和通榆縣公安局聯繫方式。當地警方向媒體透露，「人還沒抓到，正在抓捕，去向具體不清楚」。當地民眾則傳出，姚姓嫌犯在長嶺縣潛入民宅行切實失風，殺了女屋主，後來開始逃亡「報復社會」，又造成6人死亡，2人受傷後送醫不治。另有說法稱，「長嶺縣7死、通榆縣2死」、「我們市（松原）有個人在今天殺了九個人」，各種說法甚囂塵上，但都未能證實。有知情人士說，姚男曾因多次盜竊反覆入獄，是長嶺縣看守所的「熟面孔」，今年6月才出獄，僅半年就重操舊業。有說法稱他疑似入室盜竊時被屋主發現，因逃脫時傷人，自知罪刑加重，萌生「殺一個也是死，不如多殺幾個」的瘋狂念頭。X帳號「李老師不是你老師」也曝光一段視訊畫面，指出姚男在逃亡時間，竟還與朋友通話，說自己身上隨身攜帶數把刀，嘲諷警方根本無法定位，知道大概位置也找不到他，「能多活一天算一天」。囂張行徑引中國網友大怒，痛斥：「瘋到極點」、「這種人早點死比較好」、「帶著手機不可能定位不到」、「越狂涼得越快」、「這種拿普通人開刀的還是早點死了的好」。今下午，微博上有吉林網友PO出一段影片，指姚嫌已經被警方逮捕。長嶺縣公安局也發布警情通報，長嶺縣1日發生刑事案件致1人死亡，公安機關偵查確認犯罪嫌疑人為34歲姚男，進一步追查發現，2日在通榆縣發生的致1人死亡刑事案件，同為姚嫌所為，目前公安機關已將犯罪嫌疑人安全抓獲。