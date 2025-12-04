我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張鈞甯（如圖）擔任《綻放維也納美景宮百年花繪名作展— 從瓦爾德米勒到克林姆》展覽的語音大使，今（4）日現身國立歷史博物館記者會。（圖／記者嚴俊強攝影）

氣質女神張鈞甯近期行程滿檔，不僅忙著拍戲，還身兼經紀公司老闆。今（4）日她現身國立歷史博物館《綻放維也納美景宮百年花繪名作展— 從瓦爾德米勒到克林姆》記者會，面對各界關心的話題一一回答，特別是過往曾公開承認追求她的好友邱澤，如今與許瑋甯修成正果，張鈞甯透露沒收到喜帖，仍大方隔空給予祝福，「非常恭喜和祝福！」今天在現場，媒體詢問邱澤與許瑋甯修成正果，並舉辦盛大婚禮，張鈞甯被問及是否有收到婚禮喜帖或相關邀約，張鈞甯表示沒有收到，但因為都是好朋友，結婚自然會給予滿滿的祝福，不需要特別透過什麼形式證明。張鈞甯出生於1982年，來自書香世家，父親是台大社會系教授張志銘，母親是兒童文學作家鄭如晴，爸媽曾一度在德國生活，張鈞甯就是在德國慕尼黑出生，她也遺傳了父母的文學素養，畢業於景美女中、台北大學法律系財經法學組，出道後依舊堅持完成學歷，攻讀中央大學產經所法律組碩士學位。張鈞甯出道以來，感情世界備受關注。曾和趙又廷因《痞子英雄》傳情，不過當時張鈞甯並沒有認愛。也曾被邱澤公開示愛，但張鈞甯以「感謝抬愛」回應，還有和彭于晏，曾因為喜歡運動而被送作堆。不過，張鈞甯唯二認愛的對象，只有科技業前男友黃凱偉，以及現任男友、馬來西亞導演柯汶利。近來演藝圈喜訊不斷，張鈞甯也被問到自己的婚事是否有進度，她幽默回應：「現在誰說有這個行程？」她表示目前態度是「順其自然」，連媽媽都已經採取「放空」政策，不再催婚。張鈞甯坦言，自己不是那種對婚禮有憧憬的個性，現階段對工作比較有野心，只想先把手頭上的戲拍好。升格經紀公司老闆的張鈞甯，談起帶新人的甘苦談，笑稱自己越來越像「媽媽」。她表示，年輕演員有自己的想法，有時她以過來人經驗給予建議，孩子們未必買單，這讓她開始理解當年自己母親的心情，也正在學習放手讓新人自己做選擇。針對旗下藝人詹子萱被媒體爆料耍大牌，張鈞甯表示，詹子萱個性誠懇、做事認真，是她完全不擔心的藝人。得知傳聞當下，她給了詹子萱一個擁抱，並以「過來人」經驗秀秀她：「我們大家都會被寫到，不要放在心上。」張鈞甯回憶自己年輕時，看到不實的緋聞或報導也會很難受，但現在已經看淡，認為藝人難免會被媒體關注。她勉勵新人：「做的永遠比說的重要，只要一直努力，大家終究會看到並理解你是什麼樣的人。」