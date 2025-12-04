我是廣告 請繼續往下閱讀

中國公安部門於昨日晚間突然從小三通管道將10名在柬埔寨犯下詐欺案，且已服刑期滿的台籍人士送返金門，傳出事前並未通知我方，不僅引發金門國境作業一陣混亂，台籍通緝犯與一般民眾搭同艘船，更引發國境安全與押解程序上的重大疑慮。陸委會今（4）日回應表示，中方事先有透過非固定管道向我方通知，只是時間比較晚一點，並強調他們是國人有回來的權利，且在台灣也是通緝犯，所以讓他們回來，能不能回來決定權在我方。陸委會今日舉行例行記者會，針對中方突然從金門遣返台籍詐欺犯，副主委兼發言人梁文傑回應表示，昨天確實有10位涉及詐騙罪的國人，在中國大陸服刑期滿回來台灣，我方司法檢察機關將進行後續的處置。梁文傑強調，中方有通知我方，我方有關單位清查人別身分無誤，並做好安全防範聯繫工作，才讓這10人返回金門。梁文傑也說，留滯大陸人員與通緝犯處遣返，雙方有關部門多年來會做比較務實的處理，但是這次中方通知是比較慢，且不是透過過往通報的聯繫管道，但我方相關機關確認人別無誤後還是讓他們登船。梁文傑強調，他們是國人有回來的權利，並且在台灣也是通緝犯，司法單位有法律上的意義讓他們回來，他們在廈門等待，能不能上船決定權在我方，所以沒有邊防安全的問題，陸委會對中方處置不滿意，但是還是先把人帶回來再說。梁文傑證實，後續還有3人將會遣返，也是到了廈門之後中方才通知，現在我方也在做查證的工作。