▲林右昌日前前往美國、以色列訪問，下一步動作，引起外界踹測。（圖／記者林柏年攝）

布局2026年地方選舉，民進黨中執會雖已通過兩波縣市長提名，但最受矚目的「首都之戰」，至今還未生出「母雞」，對比藍營早早「定於一尊」，黨內焦慮一路累積。據了解，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農在第一時間表態後參選後，多數基層並不埋單，面對強勁對手，基層不奢望奇蹟式翻盤，而是期盼能帶得動議員選情、穩住軍心的母雞，而黨內層峰也以「穩健」、「經驗」作為人選的指標，也因此行政院副院長鄭麗君與基隆前市長林右昌被視為考量人選之一。綠營台北市長人選被點名者多，民進黨秘書長徐國勇日前否認「難產」一事，直呼好人選相當的多，比較頭痛的是「到底哪一個是最適當？」不過，黨內高層私下坦言，在台北、桃園人選上確實比較「頭疼」，而依據選對會時程來看，是否能在農曆前拍板，基層相當關切。對比藍營早早「定於一尊」蔣萬安，綠營還未生出「母雞」狀態下，基層內部焦慮持續膨脹，除了面臨與「母雞」重掛看板最實質的問題外，也擔心跑不完組織行程，一名選舉幹部回顧，民進黨在2022年7月才決議徵召陳時中參選台北市，距離選舉不到半年，「組織根本跑不完」，如今綠營在台北尚未浮出人選，擔心重蹈覆轍，不少基層都疾呼應盡快拍板，得以拉抬市議員選舉。黨內人士表示，近來民調顯示總統賴清德執政、民進黨好感度都回穩，執政團隊要維持穩定，縣市長提名自然也會以「穩健」、「經驗」為考量重點。據了解，綜觀目前民進黨內可能人選，黨內層峰最為屬意鄭麗君、林右昌，也認為兩人整體最具優勢，同時也是最能帶動北台灣選舉的候選人，黨內不少人更是透過各種管道探尋兩人意願；事實上，在一次選對會中，林右昌就曾被高層提出。黨內人士指出，鄭麗君為現任行政院副院長，主責台美關稅談判，相關流程都持續進行中，也讓她知名度再攀高，而其都會形象，也符合台北市調性，派出女性候選人對戰蔣萬安將是好棋；不過，鄭麗君2018年就曾被點名參選台北市長，過去對選舉興趣不高的她，是否接下重擔，成為黨內持續探詢的焦點。至於林右昌，黨內人士提到，林右昌在大罷免辭去秘書長後，不戀棧、溫和理性的風格，讓他累積好感度，日前更前往美國、以色列訪問，其下一步動作，讓外界踹測，事實上，林右昌在2022也曾被點名參選台北市，在擔任內政部長累積中央政務經驗，被視為能與蔣萬安正面對決、創造火花的選擇。黨內人士說，新北市提名已塵埃落定，台北市也事不宜遲，雙北一起衝才有爆發力，加上台南、高雄初選也預計將在1月抵定，六都一起衝更是重要，也能拉抬各市議員選舉，並讓全台支持者提早凝聚。