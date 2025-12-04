我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院今（4）日拍板自116年起全面禁止廚餘養豬。屏東縣政府宣布配合政策，禁用家戶及事業廚餘餵豬，但仍開放動物性廢渣及屠宰下腳料使用，並將啟動養豬場專業特約獸醫制度，強化防疫通報。縣府下午召開記者會，由副縣長黃國榮率相關局處說明。他表示，非洲豬瘟威脅產業及食安，縣府在多方評估後決定全面禁用廚餘養豬，並感謝豬農支持。屏東為全國養豬場最多、豬隻數第二的養豬大縣，也是黑豬重要產區，將持續向中央爭取轉型配套。目前屏東縣仍有95場、約14萬頭豬隻使用廚餘，將配合中央給予一年轉型期，期限至115年12月31日。為降低風險，縣府自台中疫情後已完成五輪稽查，抽檢逾3,000頭次均為陰性。環保局指出，屏東已自11月10日起禁止外縣市廚餘進入，縣內廚餘改由焚化與堆肥去化。縣府也將加強稽查，未依規定收受、運送或處理廚餘者，最高可罰300萬元；任意棄置將移送法辦。縣府呼籲業者與民眾配合，共同守住防疫安全。