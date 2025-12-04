我是廣告 請繼續往下閱讀

今（2025）年即將結束，即將迎接2026年到來，投資人也關心新台幣是否會像今年一度大幅升值，財信傳媒集團董事長謝金河今（4）日在「2026台新投資展望論壇」受訪時表示， 盯住日圓及韓元，這是新台幣最高指導原則，就是新台幣不要單獨亂升，如果日圓及韓元大幅升值，新台幣跟著升就可以。謝金河表示，在總體經濟部分，明年美國會降息，日本明年則會升息，只是兩相交互運作之下，升息、降息空間都不大，美國大概會降1、2碼，日本對世界帶來較大影響。謝金河還提到，過去全世界借日圓的利差交易，在日本資金成本升高後，從0.25%慢慢往0.5%至0.75%邁進，資金成本升高，國際上透過日圓利差交易，也就是所謂「渡邊太太」這種利差交易操作模式會受到一些影響。最近就看類似投機性資金像比特幣就從12萬5900美元跌到8萬美元左右，明年資金流動會有較顯著變化。至於台美關稅部分，謝金河認為，台灣壓在後面非常好 可以看清楚形勢，尤其要特別注意地緣政治的變化，日本這次挺身而出 在亞太陣營當中對美國增添一臂之力，關稅日本、韓國及台灣大概都會落在15%附近，關稅到最後應該美國跟台灣會有有很高的默契 台灣投資金額同樣也會相對的高 如同他一開始講， 川普的關稅從驚嚇到驚喜。最後是驚喜。他指出，台灣是最後壓後梯隊 台灣跟美國可能有一些承諾 可能要在美國建科技園區，同時在供應鏈台商會扮演重要角色 畢竟在全世界能夠自由移動把供應鏈順利移轉，台商是最重要的推手，現在川普要讓製造業充滿美國，如果缺乏台商在供應鏈的角色，美國不容易成功，他相信台美雙方應該有非常好的默契。對於新台幣展望，謝金河表示，大家一定要有一個原則，新台幣盯住日圓及美元，這是新台幣最高指導原則，對於《經濟學人》認為新台幣過度低估，他要《經濟學人》再研究，日圓有沒有低估，韓元更嚴重，在大家都低估情況下，最簡單一個法則就是，新台幣不要單獨亂升，就盯住日圓及韓元，如果日圓及韓元大幅度升值，新台幣跟著升相信這樣就可以。