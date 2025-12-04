台灣鞋子市場競爭激烈，除了有Nike、adidas等不敗老牌，還有如鬼塚虎（Onitsuka Tiger）和On昂跑等品牌崛起。但近日就有民眾表示，意外想起台灣市場上一代神鞋「TOMS懶人帆布鞋」，強調當年人人腳上一雙，加上好走又時尚，成為許多人的愛牌。但後來受到營運方針影響，TOMS逐漸沒落，甚至從台灣撤櫃，讓一票人大嘆可惜。
台灣懶人鞋始祖不見了！當年人人腳上一雙：超潮又好穿
有女網友近日在Threads發文，表示曾買過爆紅鞋款「TOMS帆布平底鞋」，大讚它好穿又好看，但現在不管到哪都買不到了，讓她著急詢問「不知道哪裡可以買得到或者替代款嗎？以前很愛黑、銀亮片款」。
貼文曝光後，隨即引來眾多台灣人回應，「台灣沒有專櫃了，他們好穿但鞋底滑，下雨容易摔」、「那時候skinny風格流行，配這個鞋剛好」、「當年很愛穿，好搭又顯腳小」、「紅的時候真的人腳一雙」，甚至釣出前店員感嘆「我以前是TOMS的工讀，時代的眼淚，後來好像都撤櫃了」。
TOMS懶人鞋風靡全球！「買一捐一」爆紅：穿搭與愛心兼具
據了解，美國懶人帆布鞋品牌「TOMS」於2006年創立，由執行長布雷克·麥考斯基成立，品牌最初打出「買一捐一」愛心口號，以積極參與慈善活動的美名而打響名號。據悉麥考斯基在2006年前往阿根廷旅遊時，發現當地孩子都沒有穿鞋，加上當地出現一款便宜又耐穿的帆布鞋Alpargata，突然奇想認為可以加以改造升級，才有了後來的TOMS帆布鞋，而TOMS結合致力改善偏遠地區的目標，在未來開創帆布鞋世代。
TOMS靠著公益美名迅速大爆紅，正式發售鞋款6個月內，就賣出了超過破萬雙鞋子，店家後來確實遵守承諾，從2006年至2012年，總計發放了超過200萬雙鞋給全球各地開發中國家的孩子。TOMS專注於企業責任的行為備受民眾肯定，2013年銷售額達到2.5億美元，2014市值更突破6.25億美元。
TOMS透過愛心行銷一炮紅，台灣當時也有引進櫃位進駐百貨公司，由於TOMS帆布鞋樣式多樣，不論是素色低調款，或是顯眼的豹紋色、亮片款都有，且當時流行窄褲等時尚穿搭，搭配帆布鞋的造型快速在市場上流行，不少年輕人家中都有一雙TOMS帆布鞋，可說是「懶人帆布鞋始祖」。
TOMS懶人鞋神話破滅！難敵對手模仿、慘被接管待逆襲
但TOMS沒過多久卻突然衰退，TOMS帆布鞋開始被消費者認為缺少新鮮感，且有不少人開始質疑TOMS的捐贈計畫是否可以真的幫助到孩童，加上懶人布鞋造型太好模仿，市場上競爭對手變多。面對營運難題，TOMS嘗試延伸出其他產品線，包括服飾、配飾和太陽眼鏡等，最後甚至跨足咖啡業，但仍難敵較低價的對手，因此逐漸沒落。
TOMS在行銷上出現問題，但仍停留在愛心行銷中，最後依舊救不回銷售，TOMS也因在2019年無法償還即將到期的3億美元貸款，慘被債權人接管，而台灣櫃位目前皆已撤出，網路旗艦店也已查詢不到，官方臉書最後一篇發文則停留在2019年12月，讓許多人崩潰「為何都沒有了...沒得買怎麼辦」。
不過TOMS尚未結束營運，債權人接管後，宣布加碼投資3500萬美元幫助TOMS繼續發展，目前仍在美國、加拿大、德國、法國、英國等歐美國家販售，且至今仍堅持「買一捐一」的銷售模式，致力於回饋社會，只不過台灣消費者仍只能透過代購或飛往國外採買，但或許未來某一天TOMS會在回歸台灣市場。
資料來源：TOMS、台灣TOMS臉書
