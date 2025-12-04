我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣懶人鞋始祖不見了！當年人人腳上一雙：超潮又好穿

▲TOMS懶人帆布鞋過去在台灣紅極一時，更是許多人鞋櫃裡必備的神鞋。（圖／TOMS臉書）

TOMS懶人鞋風靡全球！「買一捐一」爆紅：穿搭與愛心兼具

品牌最初打出「買一捐一」愛心口號，以積極參與慈善活動的美名而打響名號。

▲TOMS打出「買一捐一」愛心口號，以積極參與慈善活動的美名而打響名號。（圖／TOMS臉書）

正式發售鞋款6個月內，就賣出了超過破萬雙鞋子，店家後來確實遵守承諾，從2006年至2012年，總計發放了超過200萬雙鞋給全球各地開發中國家的孩子。

▲TOMS透過愛心行銷一炮紅，2013年銷售額達到2.5億美元，2014市值更突破6.25億美元。（圖／TOMS臉書）

TOMS懶人鞋神話破滅！難敵對手模仿、慘被接管待逆襲

TOMS帆布鞋開始被消費者認為缺少新鮮感，且有不少人開始質疑TOMS的捐贈計畫是否可以真的幫助到孩童，加上懶人布鞋造型太好模仿，市場上競爭對手變多。

TOMS也因在2019年無法償還即將到期的3億美元貸款，慘被債權人接管，而台灣櫃位目前皆已撤出，網路旗艦店也已查詢不到，官方臉書最後一篇發文則停留在2019年12月