49歲林心如2016年嫁給小3歲霍建華，兩人育有8歲女兒「小海豚」，一家三口幸福美滿。林心如前陣子在節目透露，老公有次不小心把紅酒灑在她的包包上，對方立刻道歉，自己則沒有太大火氣，只是將包包擦乾淨，小倆口的反應讓網友大嘆：「很多夫妻要學習。」
意外弄髒林心如愛包 霍建華當下立刻道歉
林心如先前上大陸真人秀節目《再見愛人5》分享夫妻相處之道，自爆某次和霍建華出席愛女同學的生日宴，老公突然一個轉身撞到她，把她手上的紅酒潑到粉紅色的愛包上，連一身服裝也都是紅酒漬，闖禍的霍建華趕緊對老婆說：「啊！對不起！」
林心如包包、衣服全是紅酒 反應讓網友佩服
正當大家猜測林心如會因此動怒，她卻笑說：「我心裡面默默黑了一下，但我也不會發火啦！我就也只能把它擦一擦...」身旁女來賓一聽直呼：「哇！脾氣太好了！」一票網友則表示：「林心如的情商真的很高」、「感覺林心如情緒很穩定」、「性格真好」、「果然真愛就是連生氣都帶著包容！」
如果和霍建華起爭執 林心如：一定不會在女兒面前吵
霍建華5月出席新劇記者會，難得受訪的他，被問及現實生活如果和林心如起爭執，會選擇冷戰還是大吵？霍建華說：「吵架就是看事情的嚴重性，年輕一點會比較直來直往，現在會讓自己的情緒比較冷靜一點，我覺得這是每個人都必須去成長的過程。」林心如則曾經坦言，夫妻間難免有摩擦，但小鬧彆扭、偶爾吵架，其實也算生活情趣，唯一原則就是不在孩子面前吵。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
