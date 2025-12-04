這幾天台灣氣溫驟降，火鍋成為許多人的三餐首選，不僅暖胃又能一次吃到各種蔬菜、配料，滿足味蕾。不過，就有不少人無法接受「山茼蒿」，認為它苦味明顯、難以下嚥。對此，菜販廖炯程表示，其實是「煮法搞錯，才導致苦味竄出」，真正的山茼蒿可是連日本人都愛吃的美味食材！
火鍋配菜「山茼蒿」常被嫌棄！菜販曝正確煮法
冬天到來就是吃鍋的時刻，不過就曾有PTT鄉民好奇發問：「茼蒿雖然是冬天盛產、常被拿來當火鍋配菜，但是它的味道比香菜更腥，還很苦、越咬越難吞，為什麼還有一堆人愛吃啊？」貼文曝光後，也引來茼蒿愛好者出聲反駁，瞬間又展開了一場宛如「香菜大戰」的辯論會。
針對上述疑惑，新莊公有市場菜販廖炯程今（4）日發文介紹山茼蒿時，給出了苦味濃郁的真正原因。他表示：「很多人怕山茼蒿，是因為覺得它有微微的苦感，而那個苦味來自葉子的『多酚物質』。當它被加熱太久，細胞壁破裂，苦味就會衝出來。」
因此，山茼蒿的正確煮法，就是把它像涮肉片一樣對待，火鍋滾後下鍋燙個十幾秒就可撈起，「這樣不只減少苦味、口感清脆，還能保留更多維生素喔！」
日本人也超愛山茼蒿！「春菊」食譜多到不行
另外，也有不少人會將山茼蒿稱作「春菊」，這名稱源自日本。廖炯程表示：「山茼蒿是日本人的心頭好，他們常在春天採來吃，煮火鍋、壽喜燒一定看得到它。」
不只日式火鍋、壽喜燒，日本也常將山茼蒿做成天婦羅、生菜沙拉、加入蛋捲等料理，用法多元，非常懂得展現它的清香風味。
吃山茼蒿也要小心！菜販真誠提醒：小心噎到
不過廖炯程也提醒，料理山茼蒿時一定要切段，最好切短，不要超過 10 公分。「因為山茼蒿的梗非常有韌性、纖維多，對老人或小孩來說很不好咬斷」，若整條吞食，非常容易噎到。
他也分享自己的童年陰影：「我永遠記得小時候喝鹹湯圓湯時，被一整條沒切的山茼蒿噎到，最後從喉嚨慢慢拉出完整一條，過程和畫面堪稱童年驚悚片。」
山茼蒿要怎麼挑選？吃下去的益處多
至於山茼蒿要怎麼挑選？廖炯程也提出簡單的幾點，首先是葉面要精神，不要枯黃、乾扁、水傷，莖梗折起來要富含水分、有彈性。
而山茼蒿膳食纖維超豐富，對是吃完大魚大肉火鍋後，幫助腸胃蠕動、消除罪惡感的必要存在。
山茼蒿根部別丟！在家就能實現「蔬菜自由」
農糧署也曾表示：「山茼蒿為一年生草本植物，性喜冷涼，一般常於秋冬季栽培。」而從市場買回帶根的山茼蒿後，可從根部上方約6公分處切斷，上半部用於料理，下半部則當菜苗種入盆器中，約4週後就能採收新一批山茼蒿。
採收時，也要記得從嫩莖處剪斷，同樣保留約6公分的根部，如此就能持續循環生長，輕鬆在家實現「茼蒿自由」，打造自己的開心農場！
資料來源：菜販廖炯程、農糧署
