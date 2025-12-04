房價高漲的現在，買房還會受到閒言碎語？最近有民眾在Dcard發文抱怨，自己因為剛需在今年買房，卻一直被笑是「盤子」、「可能繳不出房貸」、「買在蛋白區」，但他認為能籌到頭期款，並且好好安排償還房貸的人，都是很值得尊敬的。其他人也表示，「房子、股票、虛擬幣都一樣，看衰的人永遠都是沒有能力持有的那方」，還有過來人透露，自己不顧家人反對買房，房價從500多萬元漲到1500萬元。
剛需買房有踏實感 卻被笑是盤子
原PO以「為什麼要一直看衰今年買房的人」為題發文，透露買房是一件開心的事，特別是剛需，慢慢累積頭期款、逐步裝潢、添購家具家電的感覺真的很踏實，能籌到頭期款，並且好好規劃還款的人都是很值得尊敬的。
但網路上卻有一群人一直嘲笑努力買房的人，笑別人買在歷史最高點是盤子、笑別人可能繳不出房貸、笑別人買在蛋白區，原PO無奈表示，也有今年買房一直被嘲笑是盤子的人嗎？
眾指看衰的人可能沒買房 過來人分享經驗
許多人紛紛表示，「盤不盤我覺得不是重點，能買下自己喜歡的物件且能夠負擔最重要」、「房子、股票、虛擬幣都一樣，看衰的人永遠都是沒有能力持有的那方」、「早就買完＋裝潢完爽住兩年，當初看衰沒買的，也只能靠期待房價崩盤來認知協調了，不忍直視，唉」。
還有過來人分享，他在2006年買房的時候，也被認為是盤子，連父母都不支持他買房，只要自己偷偷看房，咬牙買了總價540萬元的房子，現在價值已經1500萬元了，還讓他住了19年。
房仲勸別買蛋白區 賣厝阿明也認台灣就像「全民皆房產專家」
不過還是有人認為，「以現在的行情來看的確是高點，我只是為你感到不值得，不值得被這種體系騙一輩子的錢」、「主要是覺得今年買房投資報酬不高，滿多同事都直接賣房來炒股了」、「做仲介的路過，真的要避開蛋白區。你買一整年要賣5年多前的成交價，但附近根本沒機能沒人要來，養老也不適合。千萬不要因為錢不夠去買蛋白區，寧可買小間也要有機能的區域」。
房地產知識平台「賣厝阿明」曾表示，台灣人普遍有「好為人師」習慣，而且無論有沒有買房經驗，都喜歡對別人購屋決定品頭論足，就像「全民皆房產專家」，他建議與其浪費時間回應各種酸言酸語，不如把精力用在打造溫馨的家。
資料來源：Dcard、賣厝阿明
