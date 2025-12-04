我是廣告 請繼續往下閱讀

▲現在AI技術造假越來越逼真，光憑肉眼根本難以分辨。（圖／翻攝自微博）

AI革命正在且已經改變世界，不過也衍生出不少亂象。有一位中國民眾在網路上買螃蟹，收到貨後謊稱拿到螃蟹時發現螃蟹已經死了，要求退費，還附上影片證明。賣家第一時間不疑有他，就退還195元人民幣貨款、約新台幣864元。不過後來發現影片造假，氣得報警處理。這位貪小便宜的買家不僅必須退還款項，還被判行政拘留8天。綜合中國媒體報導，江蘇一位經營電商的高女士，日前遇到一位顧客從她的電商平台網購了8只螃蟹，顧客收到螃蟹後反映說，8只螃蟹到貨時已經死了6只，要求退費，還附上圖片和影片當作證明。高女士第一時間不疑有他把款項退回，但之後就發現不對勁，因為買家提供的「證據影片」中，一開始螃蟹是2公4母，但畫面一轉就變成3公3母，高女士於是抓包這是AI合成的造假影片，並把這件事分享在社群網路上。高女士表示，原本沒有打算報警，也懶得再向對方追究，只是把自己的遭遇分享出來，當作一個提醒，因為現在AI技術造假越來越逼真，光憑肉眼根本難以分辨，若不是螃蟹公母數量出錯，可能自己也不會察覺是偽造影片。不過，對方竟然反過來指控高女士「侵犯隱私」，還語出威脅要舉報，她這才決定報警處理。警方介入調查後，確認買家透過手機合成造假死螃蟹影片詐騙退款，依法處以行政拘留8天，詐騙所得195元人民幣也被沒入。中國網友紛紛留言表示，「現在商家太難了」、「就非得貪這點小便宜嗎」、「有這個技能做點別的什麼不好」、「AI應當是生活幫手，不是你的作惡利器」。