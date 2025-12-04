我是廣告 請繼續往下閱讀

▲財政部公布今（114）年9-10月期統一發票1000萬元特別獎中獎清冊。（圖／財政部提供）

財政部今（4）日公布今（114）年9-10月期統一發票中獎清冊，其中1000萬元特別獎共開出11張中獎發票，其中有5張消費金額都不到100元，更有民眾在高雄三民區麥當勞只花38元買飲料，就幸運抱走千萬大獎。財政部也提醒，12月6日開放領獎至明年3月5日止，中獎人要把握時間領獎。今年9-10月期統一發票中獎號碼於11月25日開出，開出的特別獎1000萬元中獎號碼為「25834483」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「46587380」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「41016094」、「98081574」、「07309261」。財政部也在下午公布這期統一發票中獎清冊，其中1000萬元特別獎共開出11張，其中5張消費金額都不到100元，包括在高雄市三民區明誠二路的麥當勞花38元買飲料；在Google Play支付訂閱費50元；在台北市信義區松仁路7-ELEVEN花64元買飲料；在台北市中正區南昌路全聯福利中心消費85元買飲品；在台南市新市區華興街一沐日消費95元。至於其他6張中千萬獎的發票中，消費金額最高也只有在嘉義市的台電繳電費550元就中獎，還有在桃園市龜山區復興一路的統一超商7-ELEVEN花274買食品、在桃園市市中壢區中山東路的阿潭ㄟ店專業生鮮市場消費153元、在台北市延平北路全家消費148元、在彰化縣北斗鎮中山路的STARBUCKS花155元買飲品、在花蓮縣新城鄉花師街全家便利商消費115元也都中了1000萬元特別獎。