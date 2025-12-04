韓國棒球委員會於昨（4）日公布了世界棒球經典賽（WBC）1月塞班移地訓練營的29人成員名單。名單中赫然出現38歲的曾效力洛杉磯道奇的「怪物左投」柳賢振。明年3月就滿39歲的老將突然被徵召入、代表隊集訓，引發外界好奇。對此，韓國媒體《朝鮮日報》於今（4）日發出分析報導，深入探討背後原因。
致命傷！柳賢振球威下降 60球後更明顯
《朝鮮日報》以「『怪物』也將邁入40歲，WBC代表隊為何突然打出柳賢振這張牌？」為題指出，既然把柳賢振帶進代表隊集訓，就不可能只讓他練習而不進正式名單，因此「除非出現重大問題，否則柳賢振事實上確定會代表韓國出戰經典賽」。
報導隨後提到，「問題在於柳賢振在比賽中的表現」。雖然他本季在韓華鷹拿下9勝，仍是韓國職棒頂級先發之一，但媒體也冷靜指出：「與全盛時期相比，球威明顯下降是事實。」尤其分析他「當球數超過60到70球時，球威會急遽下降」，因此在氣氛緊張、對手更強的經典賽舞台上能否奏效，難免引發疑問。
韓媒分析「球數限制」、「領導能力」成柳賢振入選的兩大關鍵
儘管如此，媒體仍分析出教練團決定徵召柳賢振的兩大關鍵因素，首先是「球數限制」。由於經典賽有嚴格的球數限制，總教練柳志炫認為在這樣的限制下，「柳賢振完全有能力勝任他的角色」。這代表教練團計畫將他定位為短局數、高效率的先發，或是牛棚中繼大將。
其次是「更衣室的領導力」。媒體指出，這支年輕化的國家隊需要有資深球員能穩住軍心。柳賢振不僅曾率領韓國隊在奪下2008年北京奧運金牌，更在道奇與藍鳥多年征戰中，握有 大聯盟通算78勝的豐富經驗。他在場下的存在感或許會遠遠超越場上的價值，被期待能整合團隊、發揮重要的更衣室領導作用。
消息來源：《朝鮮日報》
