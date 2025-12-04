我是廣告 請繼續往下閱讀

鄭宗哲、陳柏毓等多位旅美好手返台休息，近日參加NIKE青棒菁英訓練營，當被問及明年經典賽出賽意願時，2人都表示有被中華隊徵召，鄭宗哲表示因為經典賽跟大聯盟春訓時間差不多，沒有意外一定會為中華隊出戰，陳柏毓也有高度意願披上中華隊戰袍，還感性地說，「能跟大家一起打球，是一件很幸福的事。」鄭宗哲、陳柏毓、林昱珉與李灝宇等旅美球星，近期返台參與NIKE青棒巔峰訓練營，解鎖一日教練體驗，教導國內頂尖青棒選手，鄭宗哲、陳柏毓認為此行最重要的就是傳承，鄭宗哲說，「想跟他們說，棒球從來沒有簡單過，一路上都會一直遇到困難的點，球員也都很積極發問，像是很會吸水的海綿。」陳柏毓則對青棒球員的體格印象深刻，「現在球員的身體條件、天賦都很好，這絕對是一件好事，就是證明我們能培養出這些球員，然後可以讓台灣未來的棒球實力更強，這都是大家願意看到的事情。」鄭宗哲2023年就是中華隊內野核心成員，今年成為台灣唯一站上大聯盟的野手，他稍早受訪時透露意願，「有收到中華隊詢問，我應該是會打！因為經典賽開始的時間，就跟春訓也都差不多，跟過去一樣，就好好準備，2、3月的時候開始打比賽，在那段時間把球打好。」陳柏毓則表示也有收到中華隊通知，「我個人參賽意願也很高，就是看聯盟這邊跟球隊怎麼安排，我當然自己是非常有意願，可以跟大家一起打球是最幸福的事，後續就等候通知。」