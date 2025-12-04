我是廣告 請繼續往下閱讀

▲女星張鈞甯（如圖）今日出席歷史博物館展覽記者會，被詢問緋聞男友邱澤大婚之事，是否有收到喜帖，她表示沒收到，並表示非常恭喜和祝福。（圖／記者嚴俊強攝影）

中國女星范冰冰今年以電影《地母》勇奪金馬影后。她的圈內好閨蜜張鈞甯今（4）日出席國立歷史博物館《綻放維也納美景宮百年花繪名作展— 從瓦爾德米勒到克林姆》記者會時表示，雖然金馬獎當晚因隔天有工作，沒能守在電視前，但隔天一早看到新聞，得知喜訊時瞬間淚崩，激動得顧不得正在化妝，立刻傳訊祝賀，范冰冰也從650封海量訊息中回覆她。當媒體追問兩人究竟傳了什麼訊息？張鈞甯則甜笑羞曝私訊內容：「這是我們閨蜜的小祕密。」還原當時狀況，張鈞甯透露金馬獎頒獎當晚，她因為隔天清晨5點有工作，早早就寢，錯過了直播。隔天早上坐在化妝台前梳化時，看到新聞推播范冰冰得獎的消息，她當場情緒潰堤，感動落淚，「同為演員，我知道她為了表演有多努力。」范冰冰封后後曾自曝，手機湧入了超過 650 則祝賀訊息，回都回不完。張鈞甯表示，她發出的訊息沒有石沉大海，范冰冰在百忙之中回覆了她。雖然堅持不公開對話內容，但保留給彼此的小祕密，更顯這段友誼的珍貴。張鈞甯除了為閨蜜開心，更多的是對范冰冰表演的敬佩。范冰冰此次在《地母》中自毀形象，化身農村降頭師，卸下美女形象，反差之大令人驚艷。當張鈞甯被問到是否能像好姊妹一樣，為作品做到這種程度？張鈞甯立刻瞪大眼睛，毫不猶豫地回答：「當然可以啊！」她提到自己在電影《默殺》中的演出也很拼。她表示，演員的身體與形象都是為角色服務，「如果角色需要，為了戲我也可以『摧毀自己』。」