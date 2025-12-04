迎接雙12購物節、年末倒數，萊爾富表示，即起推出「會員年末慶」系列優惠，只要單筆消費150元就送一枚印章，一章就可兌換免費拿鐵或美式，集5點章送發光磁吸小燈箱、蓋30個章就可以將變頻電扇直接帶回家，且APP即起天天可以試手氣抽獎，幸運兒有機會獲得500元購物金。
萊爾富消費150元免費喝咖啡！天天抽500元購物金
萊爾富即起至2026年1月20日前，在門市單筆消費滿150元即可獲得一枚印章，只要蓋一章就可免費兌換中杯美式、拿鐵，集滿5個章可以獲得官方正版萊爾富發光磁吸小燈箱、蓋30個章就可以將變頻電扇直接帶回家（贈品數量有限，換完為止）。
萊爾富APP「會員年末慶刮刮卡」活動，即日起至2025年12月23日，會員免消費每日可在官方APP「Hi-Life VIP APP」首頁，點擊「萊玩遊戲」，即可免費獲得兩次刮卡機會，共有25種獎項隨機派送。從購物金、商品飲料到折扣獎項通通有，有機會最高可以獲得500元購物金。
7-11獨家開賣！「吉伊卡哇」延世大學生乳包
寒冷冬季最需要來點甜食，7-11開賣「延世大學藍莓優格風味生乳包」，由韓國製造並首度推出「吉伊卡哇」版，可愛設計與酸甜清爽的藍莓優格生乳內餡。
更驚喜的是每件皆附贈隨機角色小卡貼一張，角色與小配件可以組合搭配，自由創造喜歡的模樣，全套共八款人氣角色可以蒐集。全球獨家，韓國都買不到的「吉伊卡哇版延世大學藍莓優格風味生乳包」即日起於全台7-11門市獨家販售。
資料來源：萊爾富、SUNFRIEND MOUTH
