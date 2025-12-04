我是廣告 請繼續往下閱讀

為何小紅書被封鎖一年？資安疑慮、詐騙猖獗管不了

▲內政部警政署刑事局今（4）日舉辦記者會表示，小紅書過去一年在台灣迅速擴張，用戶暴增上百萬，伴隨而來的卻是詐騙案件同步飆升，公司還不理會改善要求。（圖／警政署刑事局）

小紅書封鎖之後有何影響？300萬用戶還能發文嗎？

▲小紅書即將遭台灣封鎖一年，停止解析、限制接取，未來用戶透過電腦查看網頁會顯示出這樣的畫面。（圖／翻攝畫面）

小紅書將被台灣封鎖一整年！刑事局今（4）日表示，小紅書在，再加上從，又因無法依法調取必要資料，造成偵辦困難，因此內政部將對內政部警政署刑事局今（4）日舉辦記者會表示，小紅書過去一年在台灣迅速擴張，用戶暴增上百萬，伴隨而來的卻是詐騙案件同步飆升。因平台不受台灣法律管轄，治安單位無法要求小紅書依規定提供資料或協助查案，使被害人求償無門，也讓詐騙行為持續蔓延。數位發展部更將小紅書列為具高度風險的中國APP之一，點名涉及「蒐集敏感資訊」、「過度權限」、「擷取生物特徵」、「資料回傳中國」等六大問題。內政部指出，中國境內過去也曾對小紅書開罰，美國德州則直接禁用，平台本身長期受到國際監管單位關注。另一方面，小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司迄今未回應台灣10月14日透過海基會所發出的改善要求，使得政府認為風險無法降低，因此才決定依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，啟動為期一年的封鎖命令。內政部強調，這次小紅書停止解析、限制接取並非首例，而是政府機關持續把關涉詐危安的一環。統計114年1至11月各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析計有4萬5,094組；在中華民國境內，無論網路社交平臺或APP，都必須接受本地法律管轄，包括Facebook、Google、LINE、TikTok等國際平臺，均已配合我國法令設立法律代表人並恪遵法律義務、展現配合政府打擊詐欺的立場。這次小紅書遭台灣封鎖一年，將會停止解析、限制接取，等到禁令開始之後，使用台灣網路IP的手機、電腦網頁都會無法與小紅書連線，會出現「此網域已經遭到封鎖」的字樣。而這樣自然會讓台灣300萬用戶無法發文、觀看文章。如果真的想要繼續使用小紅書的台灣用戶，除非透過VPN跳往國外IP，否則在台灣將長達1年都無法觀看、使用小紅書。