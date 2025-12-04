我是廣告 請繼續往下閱讀

世紀民生今年度參加醫療科技展，並且以最新AI智慧穿戴新品「沛能戒」為主打，要在時尚的外型下提升生理監測。世紀民生董事長張祐銘表示，量測出來的數據也將跟保險結合，把應用拓展至數位保險領域，瞄準預防慢性病及早期監控者、科技健康愛好者、重視睡眠保健等族群。AI大健康產業鏈的長線布局全面進入加速階段。世紀民生智能戒事業群執行長劉元勛表示，全球智慧穿戴市場正從「時尚配件」轉向長時間、高頻率的「健康監測」，輕量化戒指型產品將成下一波紅利市場。沛能戒通過NCC認證，具備24小時的指尖監測，包含：心律及心律異變監測、體溫、血氧、睡眠、壓力監測，並具備久坐、喝水、閉眼提醒等貼心震動提醒，以及遠端控制電子書翻閱等。劉元勛指出，相較於手環或手錶，戒指因貼合指腹，即使在移動中，也比智能手錶更緊密的接觸皮膚，可取得穩定精準的訊號；其續航力可達30天，更是市場領先產品。同時可提供保險、健康管理業者更具價值的資料來源，不僅民眾需求度可望進一步提升，對B2B合作估計也將更具吸引力。世紀民生前10月營收達21.91億元、年增418.11％，其中來自保健食品營收貢獻比重約64％、銷售業績年增率更呈高速成長態勢。張祐銘說，沛能戒已成為切入AI大健康生態圈的核心入口，並與集團既有的保險科技、保健品與銀髮長照事業展開深度整合，形成高度延展的跨場景應用版圖。如可協助保險端發展動態化、客製化健康保單，或是依個人生理數據提供精準營養建議等。另外，看準政府無人機採購需求，張祐銘表示，世紀民生已完成機型開發與量產空間準備，會將積極爭取國防部標案，得標後有望帶來營收貢獻超過五成，更有望切入國際訂單，指標性意義大。