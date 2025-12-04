我是廣告 請繼續往下閱讀

PC電腦大廠華碩昨日傳出遭到知名駭客集團Everest勒索，聲稱入侵華碩內部系統，竊取高達1TB資料，對此，華碩昨日晚間也緊急發聲明，華碩今（4）日再發布公告，表示經內部盤查，已初步排除公司內部伺服器被入侵的可能性，且對華碩產品與用戶隱私均無影響。Everest近日在暗網聲稱成功入侵華碩內部系統，其中還包括疑似為華碩裝置使用的相機原始碼。在暗網貼文中宣稱已取得超過1TB的內部資料，內容包括與相機模組相關的底層控制代碼、驅動程式等專有軟體。駭客並要求華碩必須透過加密通訊軟體Qtox聯繫，揚言昨日晚間11點前未回覆，可能將公開部分資料。對此，華碩昨日緊急發明指出，供應鏈廠商的系統遭到外部駭客入侵。華碩今日再發布重訊，指出手機廠商於開發手機相機功能時，會與外部廠商進行影像處理原始碼的共同開發，以達成各項照相效果的優化。據查，駭客組織前日於網路上表示取得本公司的部分影像處理原始碼，觀察其具有恫嚇取財的用意，本公司經內部盤查，已初步排除本公司內伺服器被入侵的可能性。華碩強調，影像處理原始碼若被外界抄襲引用，將侵害華碩智財權，然影像處理原始碼僅提供拍照效果優化功能，因此對華碩產品與用戶隱私均無影響，判斷對本公司財務、業務也無重大影響，會持續盤查及完善後續資安管理。