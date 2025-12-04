我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市區監理所資訊科科長陳堂昇運用人工智慧(AI)科技守護道安，獲行政院模範公務人員之殊榮。(資料照／記者黃守作攝)

▲高雄市區監理所所長劉育麟說明該所資訊科科長陳堂昇運用人工智慧(AI)科技守護道安，獲行政院模範公務人員的情形。(資料照／記者黃守作攝)

▲行政院院長卓榮泰(左)頒獎表揚獲行政院模範公務人員殊榮的高雄市區監理所資訊科科長陳堂昇(右)，以資鼓勵。(圖／公路局高雄市區監理所提供)

交通部公路局高雄市區監理所資訊科科長陳堂昇運用人工智慧(AI)科技守護道安，獲行政院模範公務人員之殊榮，3日在台北市行政院人事行政總處公務人力發展學院，接受行政院院長卓榮泰頒獎表揚，以資鼓勵。公路局高雄市區監理所所長劉育麟表示，高雄市區監理所資訊科科長陳堂昇長期深耕監理業務數位轉型，積極研發與挑戰創新，首創9項國家專利，並致力於推動各項公路監理業務智慧化，由於表現傑出，受交通部推薦，榮獲114年行政院模範公務人員之殊榮，並到行政院人事行政總處公務人力發展學院，接受行政院院長卓榮泰頒獎表揚，以資鼓勵。劉育麟說，高雄市區監理所資訊科科長陳堂昇此次獲獎的具體事蹟備受肯定，其主導推動的人工智慧(AI)科技守護道安專案，利用AI技術與大數據分析，精準辨識註銷號牌及偽造車牌，成功查獲近400輛長期違規的霸王車與偽造車牌車輛，不僅有效遏止違規行為，更為國庫追回超過新台幣2000萬元的違規扣繳金額。陳堂昇更積極建立跨機關五方合作模式，整合警政與停管單位資源，大幅提升政府管理效益與社會公義，讓高雄市區監理所近年成為許多跨域公部門標竿學習的場所。劉育麟指出，陳堂昇以「觸觸(處處)守護」為核心理念，開發AI智慧監理系統，展現了卓越的規劃執行力，其傑出貢獻不僅榮獲行政院標竿學習案例中央組特優獎、透明晶質獎特優機關等國家級榮譽外，今(114)年更獲得交通部道安創新貢獻獎公路監理第1名，具體實踐了以科技為民服務的精神。高雄市區監理所所長劉育麟並期勉陳堂昇在其專業領域繼續發揮，持續運用創新思維，為民眾打造更安全、便捷，且有溫度的監理服務環境。