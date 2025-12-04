我是廣告 請繼續往下閱讀

47歲女星江祖平今年9月爆料三立副總龔美富兒子龔益霆性侵，且自己也是感情關係中的受害者，事件目前進入司法階段，引爆軒然大波，3個多月過去，今（4）日江祖平終於更新社群，離開台灣到釜山旅遊，曬出一系列照片分享近況：「#busan」、「#好友旅行」、「開心」，許久不見她臉上笑容，大批粉絲欣慰不已，紛紛留言為她打氣：「祖平加油！」江祖平今稍早發文，曬出一系列照片、透露自己日前到韓國釜山旅遊，她穿著休閒，一身輕便地看展覽，在鏡頭裡笑得燦爛，整個人狀態不錯；另外，江祖平也搭乘天空膠囊列車，與背後山海一線美景合照，愉悅心情全寫在臉上。還有一組照片，是江祖平品嚐當地旺季盛產的海產，見她手上戴著塑膠手套，正拿著一顆巨大的烤海螺準備享用，桌上還擺著一大盤鮮蝦與佐料，更樂於跟大閘蟹合照，江祖平面露驚訝貌，像是正讚嘆著大閘蟹的體積，相當愜意。江祖平貼文一曝光，引來不少粉絲欣喜，終於看到其好久不見的笑容與狀態，紛紛留言直呼：「加油」、「超美，狀態超好」、「加油，妳還是好美」、「希望平姐可以一直這麼開心！」充滿愛與溫暖的互動，讓人看了心情愉悅。回顧整起事件，江祖平日前具名控訴，指龔益霆涉嫌下藥性侵與偷拍，甚至收集到其他疑似受害者的消息，三立電視隨後火速回應，宣布要求龔美富暫時離職，並將調查資料送交檢方，強調「公司絕不護短」，而龔美富事後也主動聲明主動離職。江祖平方面，她已正式報案，陳請高檢署核轉台北地檢署偵辦。