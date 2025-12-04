我是廣告 請繼續往下閱讀

財政部今（4）日公布今（114）年9-10月期統一發票中獎清冊，其中雲端發票專屬百萬獎共有29人中獎，其中更有4人支付叫車及外送費均不到10元，最低只花4元就幸運抱走百萬元，財政部也呼籲中獎人記得核對交易紀錄，確保獎金入帳。其實，財政部公布的雲端發票百萬專屬獎的中獎清冊，原本有30張發票中獎，其中1張由酷澎Coupang所開出，因買受人為營業人，財政部因此不給獎。C至於29張百萬中獎發票中，有13張消費金額都不到100元，更有4張消費金額連10元都不到，最低只花4元支付Uber Eats外送費就中獎，還有1張同樣是叫Uber Eats只付了9元，另2張則是Uber叫車付了10元手續費，同樣抱走百萬元。此外，這期雲端發票開出的百萬獎，還有人叫Uber Eats支付69元外送費中獎，也有人在Apple App Store花30元買應用程式、Galaxy Store花59元買應用程式中了百萬大獎，另有人在桃園市桃園區廈門街鮮茶道40元買飲料、在雲林縣虎尾鎮林森路樂包子消費50元、在台中中市北屯區北屯路中油花81元加油。不僅如此，也有民眾在高雄市茄萣區茄萣路統一超商7-ELEVEN花39元買飲料、在宜蘭縣員山鄉員山路統一超商7-ELEVEN買飲料消費71元，以及在台北市松山區民權東路全家消費95元，3人也都抱走雲端發票100萬元專屬獎。至於消費金額最高的是在新北市新莊區幸福路速神工作室支付2500元服務費中獎，還有人在高雄市左營區博愛三路的HONDA支付2410元零件費用、在台中市東區樂業路的全聯福利中心消費716元、在高雄左營區至聖路中華電信支付499元行動月租費都幸運抱走百萬元。